El baño, una estantería… ¿Dónde guardan los premiados sus Óscar?

A algunas estrellas de cine les lleva años y varias nominaciones hacerse con un Óscar. Otras no llegan a ganarlo nunca. Es un premio codiciado en el mundo de la interpretación y un honor para quien se lo lleva a casa. Pero, una vez allí, ¿dónde acaban las estatuillas? En 2009, después de haber sido candidata en varias ocasiones, Kate Winslet subió al escenario del Teatro Chino de Los Ángeles para recoger el hombrecillo dorado por su papel protagonista en “The Reader”. Seis años después, la actriz dijo al Wall Street Journal que lo tenía en el cuarto de baño.

“El objetivo es que todos lo cojan y digan: ‘Me gustaría agradecer a mi hijo y a mi padre’”, dijo la actriz al medio. “Y siempre puedes saber cuándo alguien lo ha hecho, porque están allí un poco más después de tirar de la cadena. Salen con las mejillas un poco más rosadas. Es graciosísimo”.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/03/23/gwyneth-paltrow-parada-al-lado-de-un-pizarrón-d0703581.jpg Gywneth Paltrow ganó un Öscar en 1999 por su trabajo en “Shakespeare in Love”. La actriz reconoció años después que puso el premio al fondo de una estantería de su habitación porque la inquietaba. “Lo mantuve almacenado durante semanas después de ganarlo…”. (EFE/ETIENNE LAURENT)

La actriz ganadora de dos Óscar Jodie Foster, ambos a mejor actriz por “The Accused” y “The Silence of the Lambs”, también los guardaba en el baño, según han recogido diversos medios. “Porque quedan bien con los grifos”, dijo Foster de acuerdo con lo publicado en The Hollywood Reporter. “Pero cuando comenzaron a corroerse en la parte inferior, tuve que moverlos a una vitrina de trofeos en mi cuarto de estar”.

Gywneth Paltrow agarraba su estatuilla en la edición de 1999 mientras, entre sollozos y palabras entrecortadas, agradecía aquel reconocimiento por su trabajo en “Shakespeare in Love”. Hace un año contó en un episodio del podcast de la también actriz Anna Faris, “Anna Faris Is Unqualified”, que tras alzarse con el premio se escondió en casa de sus padres durante tres semanas. “Fue muy intenso. Me sentí muy sola”, dijo, “fue realmente extraño”.

En 2005 había revelado a Contact Music que puso el premio al fondo de una estantería de su habitación porque la inquietaba. “Lo mantuve almacenado durante semanas después de ganarlo… Ni siquiera lo pondré en la repisa de la chimenea, esa cosa me pone los pelos de punta”, dijo. “Por alguna razón, no he podido sentirme bien al respecto. Me siento un poco avergonzada y me trae sentimientos extraños y traumáticos. Está asociado a un momento difícil en mi vida”.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/03/23/natalie-portman-con-un-micrófono-en-la-mano-dc27d743.jpg La actriz estadounidense Natalie Portman posa con el Óscar a la Mejor Actriz por su trabajo en ""El cisne negro"", en el ámbito de la 83 ceremonia de entrega de los premios Óscar celebrada en el teatro Kodak de Hollywood, California (EE.UU.) el 27 de febrero de 2011. (EFE/PAUL BUCK)

En la cama, “entre mi marido y yo”

Tom Hanks ganó en dos ocasiones consecutivas el Óscar a mejor actor. El primero en 1993, con “Philadelphia”, y en 1994, gracias a “Forrest Gump”. “¿Dónde están ahora? Están en el estante de trofeos de la familia”, dijo el actor según han reportado diferentes publicaciones. “Creo que el trofeo a la mejor mamá del mundo del día de la madre también está allí”. En la familia Hanks ningún logro está por encima de otro.

“No sé dónde está”, comentó Natalie Portman a The Hollywood Reporter hace siete años sobre el paradero del premio que recibió en 2011 por “Black Swan”. “Creo que está en la caja fuerte o algo. No lo sé. No lo he visto en algún tiempo”, dijo. La actriz contó que estaba leyendo la historia de Abraham a su hijo y hablando sobre no adorar a falsos ídolos. “Y esto es literalmente como hombres de oro. Esto es literalmente venerar ídolos de oro, si lo veneras”, dijo. “Esa es la razón por la que no se muestra en la pared. Es un ídolo falso”.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/03/23/tom-hanks-con-un-micrófono-en-la-mano-d4c6eba9.jpg El actor Tom Hanks posa con el premio Oscar que ganó en la categoría de Mejor Actor en el film 'Forrest Gump', durante la gala de la 67 entrega de los Premios Oscar de la Academia en 1995. (EPA/ JEFF HAY)

Alicia Vikander ganó su Óscar a mejor actriz de reparto por “The Danish Girl” en 2016. Después de la gala, sin embargo, el hombrecillo dorado no quedó bajo su custodia. “No lo he vuelto a ver desde aquella noche”, dijo Vikander al año siguiente a People. “Me mudé muy recientemente a mi nueva casa y como he estado fuera trabajando mucho se lo di a un amigo en Los Ángeles”, añadió. “La hija [de mi amigo] ha estado mandándome fotos para demostrar que lo está cuidando bien. Me encantan sus pequeñas actualizaciones”.

En 2018, la estrella de “Tomb Raider” habló con USA Today sobre un posible destino para su Óscar. “Eso es lo que recordaba de la noche en la que lo tuve. Todo el mundo quería cogerlo”, dijo Vikander, “así que pensé convertirlo en la escobilla del inodoro. Sería genial”. Luego se imaginó la escena en la ferretería: “Sería gracioso ir a la tienda y decir, ‘tengo esta idea’. ‘Me preguntaba si podrían… bueno, quiero poner la escobilla debajo’”.

Olivia Colman también echó mano del humor en la sala de prensa de los Óscar de 2019, en los que ganó una estatuilla a mejor actriz por “The Favourite”, para hablar del lugar que le esperaba al premio. “En la cama, conmigo. Entre mi marido y yo”, dijo la actriz, según People. “Él no lo sabe todavía, no le importará”.