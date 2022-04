Johnny Depp se enfrenta a su exesposa en un juicio por difamación con testigos famosos

El actor Johnny Depp y su exesposa, la también actriz Amber Heard, se enfrentan a partir de hoy en un tribunal estadounidense en un juicio por difamación que presumiblemente se prolongará durante varios días y contará con testigos tan famosos como el actor James Franco o el multimillonario Elon Musk.

Depp demandó a su exesposa por un artículo de opinión que escribió en The Washington Post en 2018 después de que ambos se divorciaran y en el que se refería a sí misma como una persona que había tenido experiencia en lo que “representa el abuso doméstico”, recuerda The New York Times.

El protagonista de la saga “Pirates of the Caribbean” (Piratas del Caribe), que ya intentó en un juzgado de Londres que prosperara esta denuncia por difamación sin conseguirlo, tendrá una nueva oportunidad en la vista que se inicia este lunes en un juzgado del estado de Virginia y ante un jurado.

El artículo no le mencionaba directamente, pero el actor afirmó en los documentos judiciales que presentó que claramente se refería a su relación y que, como resultado, su reputación y su carrera quedaron “devastadas”.

Durante tres años de lucha legal en Virginia, Depp, de 58 años, y Heard, de 35, han compartido detalles sobre la que fue su vida en común y en la que la actriz aseguró, de diversas formas, haber sido víctima de malos tratos, según el diario neoyorquino.

En su demanda, presentada en marzo de 2019, Depp negó ser un abusador doméstico y dijo que las acusaciones de Heard fueron un “engaño elaborado” destinado a impulsar su imagen pública a través de su conversión en una especie de “mimada del movimiento #MeToo”.

Al mismo tiempo, acusó también a su exmujer, que ha aparecido en películas como “All the boys love Mandy Lane” (2006) o “Aquaman” (2018), de haberlo maltratado a él.

Como señala el rotativo neoyorquino, se espera que el juicio en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax, que comenzará con la selección del jurado, dure unas seis semanas.

Los procedimientos serán televisados y se espera que ambas partes testifiquen.

Además, la lista de testigos potenciales de Heard incluye a varias celebridades, entre ellas el dueño de la compañía de automóviles eléctricos Tesla, Elon Musk, y el actor James Franco, entre otros.