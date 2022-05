Fallece la realizadora Heddy Honigmann a los 70 años

EFE Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español.

La realizadora, nacida en Perú en 1951 y nacionalizada holandesa, falleció el sábado a los 70 años de edad en Países Bajos tras batallar durante años con la esclerosis múltiple y el cáncer.Su familia informó este domingo a la agencia holandesa ANP del fallecimiento en la ciudad de Ámsterdam de la cineasta, conocida sobre todo por sus documentales, que le han valido numerosos premios a lo largo de su carrera.Hija de inmigrantes judíos de Austria y Polonia, Honigmann estudió en el Centro Experimental de Cinematografía de Roma y en la década de los setenta se instaló en Países Bajos, lugar de origen de su marido y dónde produjo la mayor parte de una obra que la hizo célebre en ese país.Su larga trayectoria cinematográfica reúne cerca de cuarenta títulos, tanto de ficción como documentales, entre ellos, "Au revoir" (1995) "Mind Shadows" (1987), "Metal and Melancholy" (1993) "Crazy" (1999), "Food for Love" (2004) o "Forever" (2006) o "El Olvido" (2008).Su obra ha sido reconocida con más de dos decenas de premios cinematográficos, incluido dos veces el Becerro de Oro del Festival de Cine de Países Bajos, en 2000 por "Crazy" y en 2008 por "Forever".En 2013 este Festival le concedió el "Premio a la Leyenda Viva" por su trayectoria y en 2016 fue galardonada por el Fondo de Cultura Príncipe Bernhard de Holanda por su contribución a la cultura de este país.Pese a la enfermedad, Honigmann siguió trabajando hasta el final y en 2021 vio la luz su último documental, "No hay camino", con el que volvió a su Perú natal para hablar con familiares y personas que habían aparecido en trabajos previos.A pesar del carácter autobiográfico del documental, excepcional entre su filmografía, la obra no estaba destinada a ser una despedida puesto que la realizadora seguía trabajando en un nuevo proyecto sobre personas sin hogar, según recoge la televisión pública holandesa NOS.En una entrevista con Efe en 2012, a su paso por Madrid, Honigmann aseguraba que el secreto de contar la verdad en el cine es hacerlo con una sonrisa."Esto que digo ya lo dijo Billy Wilder a sus 80 años cuando recibió el Óscar: 'si quieres decir a la gente la verdad tienes que hacerlos reír, o te matarán', y es así. La verdad es dura, es fastidiosa, es fea, pero si les haces reír, te lo aguantarán todo", contó entonces.