Tom Cruise logra el mejor estreno de su carrera con "Top Gun: Maverick"

"Top Gun: Maverick", la secuela del clásico de los 80, registró este fin de semana uno de los mejores estrenos de los últimos años en cines de EE.UU. al recaudar 160 millones de dólares, el mejor debut en la carrera de Tom Cruise.

El buen desempeño de la película, que se presentó en el Festival de Cannes, ha estado apoyado por las excelentes críticas y una fecha de estreno estratégica: el fin de semana en el que EE.UU. celebraba el Memorial Day y que cuenta con el lunes como festivo en todo el país.

Así, en tan solo cuatro días y sumando lo recaudado en otros mercados, el estudio Paramount+ ha conseguido recuperar su inversión de más de 170 millones en la cinta, protagonizada por Cruise y dirigida por el arquitecto Joseph Kosinski ("Tron: Legacy").

La secuela, que llega 36 años después del estreno de la película original, ha superado con creces el estreno de "Top Gun" en 1986, que solo ingresó 8 millones de dólares en su primer fin de semana, según los registros del portal Box Office Mojo.

"Vi la primera cinta cuando era un niño, con 12 años, y me impresionó mucho el estilo de Tony Scott pero también sabía que tenía que hacerlo mío. Que tenía que llevar la historia hacia el futuro y no mirar hacia atrás", afirmó el cineasta en una entrevista reciente con Efe.

Las franquicias de acción y superhéroes han demostrado ser el remedio infalible para los cines, profundamente tocados por el cierre durante la pandemia.

En lo que va de año, "Top Gun: Maverick" es el cuarto mejor estreno, por detrás de "Spider-Man: No Way Home" (260 millones), "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" (187 millones) y "The Batman" (134 millones en un fin de semana normal).

El resto de la taquilla del fin de semana en EE.UU. estuvo copado por "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" (20 millones de dólares en su cuarta semana), "The Bob's Burgers Movie" (14 millones en su estreno), "Downton Abbey: A New Era" (7 millones en su segunda semana) y "The Bad Guys" (5 millones en su sexta semana).