¿A cuánto ascienden las fortunas de Amber Heard y Johnny Depp?

Los amantes del salseo farándularo están expectantes sobre el resultado del juico más mediático de los últimos años. El jurado terminó el martes su segundo día de deliberaciones sin llegar a un veredicto sobre las acusaciones por difamación de Johnny Depp contra su exesposa Amber Heard tras su volátil e infeliz matrimonio.

El jurado civil de siete miembros escuchó los argumentos finales el viernes y deliberó durante unas dos horas, antes de entrar en receso por el fin de semana largo por el feriado del Día de los Caídos en Guerra. Los jurados deliberaron por otras siete horas el martes. Retomarán las deliberaciones el miércoles en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax.

Ambos buscan ser benificiados con una importante suma de dinero. Depp demandó a Heard por 50 millones de dólares, acusándola de difamarlo con un artículo de opinión de 2018 en el que se describió a sí misma como “una figura pública que representa el abuso doméstico”. Heard presentó una contrademanda por 100 millones de dólares contra el astro de “Pirates of the Caribbean” (“Piratas del Caribe”) después de que un abogado de él calificó sus acusaciones como un engaño. Cada uno acusa al otro de destruir su carrera.

El juicio entrelos actores está por llegar a su fin. Pero, ¿cómo podría afectar este juicio las fortunas de los actores? Medios internacionales indagaron sobre sus fortunas y reveló cuál de los dos ha acumulado más ingresos.

La fortuna de Depp

Celebrity Net Worth estima que la fortuna actual de Depp es de US$ 150 millones, con un salario aproximado de US$ 20 millones por película.

Sin embargo, el protagonista de "Willy Wonka" y "Edward Scissorhands" llegó a recibir hasta US$ 100 millones como salario anual, convirtiéndolo en uno de los actores mejores pagados del mundo.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/01/interfaz-de-usuario-gráfica-b9fc70d9.png

Jack Whigham, mánager del actor, compartió detalles de las ganancias de Depp durante el juicio en curso en el caso de difamación que Depp presentó por contra Heard por US$ 50 millones.

Whigham dijo que el actor comenzó a perder el trabajo después de ese artículo de opinión que Heard publicó en el Washington Post el 18 de diciembre de 2018.

Su manager dijo durante el juicio que el actor ganó US$ 10 millones por "Murder on the Orient Express" (2017), US$ 8 millones por "City of Lies" (2018) y US$ 13,5 millones por "Animales fantásticos: los crímenes de Grindewald"(2018).

Whigham agregó que Depp había cerrado un trato por US$22,5 millones por "Piratas del Caribe 6" de Disney, pero que después de que se publicó el artículo de Heard, Depp hizo "cero" películas de estudio.

"Con respecto a Johnny, (el artículo de opinión) fue catastrófico porque provenía de un relato en primera persona, no era de un periodista o de alguien que observaba, era de alguien que decía: 'Esto me pasó a mí'", dijo Whigham. Sin embargo, Whigham admitió que Disney no se había comprometido a que Depp estuviera en la sexta entrega de la franquicia cinematográfica.

Por su parte, Jerry Bruckheimer, quien produjo las películas de “Piratas del Caribe”, habló con The Times sobre sobre si Depp regresaría. "No en este momento", dijo Bruckheimer. "El futuro aún está por decidirse".

Depp no ha hecho una película desde julio de 2020.

La fortuna de Heard

Como reseña CNN en español, en comparación, la fortuna de Heard es de US$2,5 millones según Celebrity Net Worth, mientras que en su mejor año, en 2019, la actriz ganó hasta US $3 millones.

Cabe mencionar que Heard contrademandó a Depp por US$ 100 millones, afirmando que las declaraciones de su abogado en las que calificaba de "engaño" sus acusaciones de abuso le habían costado trabajos.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/01/interfaz-de-usuario-gráfica-texto-aplicación-333e53a1.png

De acuerdo con el testimonio de la experta en la industria del entretenimiento Kathryn Arnold, entre películas, televisión y contratos de patrocinio Heard pudo haber perdido "entre 45 y 50 millones de dólares" como resultado de las afirmaciones en las que se acusa a la actriz de fingir acusaciones de abuso doméstico contra Depp.

En ese marco, la actriz dijo que creía que su papel en "Aquaman 2" se redujo y que había tenido que luchar incluso para estar en la película, que se encuentra en posproducción y cuyo estreno está previsto para 2023. (Tanto CNN como Warner Bros. forman parte de Warner Bros. Discovery).

Sin embargo, Walter Hamada, el jefe de DC Films y productor de "Aquaman" testificó que el estudio nunca planeó presentar a Heard como coprotagonista en "Aquaman 2" y que el papel de Heard no se redujo en la próxima película, titulada "Aquaman the Lost Kingdom".

Hamada también testificó que el papel de Heard en la película y su capacidad para renegociar su salario no se vieron afectados por su participación en la disputa con Depp, ni por las declaraciones realizadas por los representantes de éste.