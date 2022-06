Actriz Rebel Wilson presenta a su novia y la define como su "princesa de Disney"

La actriz de Hollywood Rebel Wilson regresó en grande este 2022 con la película "El año de mi graduación" que fue tendencia en Netflix en las primeras semanas.

Este jueves su nombre ha ocupado titulares luego de que presentara públicamente a su novia, la diseñadora Ramona Agruma y se definiera como lesbiana.

Wilson reveló que encontró el amor. “Yo pensaba que buscaba a un príncipe de Disney cuando lo que realmente necesitaba era una princesa”, escribió en su perfil de Instagram con una foto junto a Ramona Agruma.

Se trata de la primera vez que Wilson se refiere a su situación sentimental. Su post recibió miles de 'likes' y comentarios de fanáticos y de activistas de la comunidad LGBTIQ+.

La novia de la actriz de comedias como "Damas en guerra" es la diseñadora y fundadora de una tienda de ropa de Los Ángeles llamada Lemon ve Limon. “Es una marca de ropa sostenible diseñada para llevarte a cualquier lugar con comodidad y estilo”, se asegura en su perfil.

Una nueva figura

Recoge el medio La Nación que la famosa declaró el 2020 como “el año de la salud” y revolucionó su estilo de vida con nuevos hábitos saludables, al estar en obesidad y bajar de peso considerablemente.

Ella perdió más de 35 kilos, un hecho que cambió completamente su aspecto físico.

Wilson contó que un médico en un retiro de salud le había aconsejado que comenzara a caminar con buen ritmo y a conciencia, insistiendo en que era la mejor manera de perder kilos.

“El doctor me dijo: ‘Rebel, la mejor manera de perder grasa corporal no deseada es simplemente caminar’”, explicó. Y luego le detalló cómo debía ser esa caminata: “No tiene que ser de alta intensidad, ni cuesta arriba, solo se trata de caminar moderadamente una hora al día. Si podés hacer esto, para tu tipo de cuerpo es la mejor forma de quitar grasa corporal no deseada”, dijo en una entrevista.

De esta manera perdió peso, lo que define como su fórmula secreta en entrevista para Apple Fitness+: “Caminar ha sido mi arma secreta para perder peso”.

En mayo pasado, la también guionista australiana confesó que se sentía triste por haber esperado hasta los 40 años para adoptar un estilo de vida más saludable.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/09/rebel-wilson-rebel-wilson-posa-para-una-fotografía-a08afdd6.jpg La actriz Rebel Wilson antes y después de bajar de peso. (FUENTE EXTERNA)