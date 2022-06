Diego Boneta desafía lo “latino” y “masculino” en “El padre de la novia”

Para el actor mexicano Diego Boneta es importante romper con dos estereotipos del cine internacional: “lo latino” y “lo masculino”, por eso accedió a ser parte de la tercera versión de un clásico del cine como “El padre de la novia”.

“Ninguno de (esos dos estereotipos) es fácil (de quebrar) pero en esta película se rompen los dos, es por eso que se me hace tan especial. Creo que es la primera película que puedo pensar de Hollywood de una boda de dos familias latinas, lo obvio hubiera sido una latina y una americana”, cuenta en una entrevista con Efe.

La disputa por una boda de una familia mexicana encabezada por Boneta y Pedro Damián frente una cubana liderada por Gloria Estefan y Andy García renuevan la película que anteriormente tuvo como protagonistas a artistas de la talla de Elizabeth Taylor en los 50, o Steve Martin en los 90.

“No porque hablemos español somos iguales, hay muchas similitudes pero también hay diferencias, el acento, la música, la comida, etc.”, dice el actor a manera de crítica sobre la homogeneidad con la que ha sido retratada la comunidad latina en la pantalla.

Con los pies bien plantados en el 2022 la nueva versión dirigida por el mexicano Gary “Gaz” Alazraki (“Nosotros los nobles”, 2013) -que estrena por HBO Max este jueves- replantea temáticas de interés social de forma sutil y desde la comedia como el machismo, la diversidad cultural y el amor romántico.

Adan (Boneta) es un hombre sencillo que se muestra vulnerable, Sofía (Adria Arjona) le propone matrimonio a su novio, los padres de ella, Billy e Ingrid (García y Estefan) atraviesan una crisis matrimonial muy fuerte.

Mientras que el padre de Adan, Hernan (Damián) anda con una joven a la que le dobla la edad interpretada por Macarena Achaga.

“Adan es un tipo que no le da miedo ser vulnerable, que adora a su mujer y la apoya, es él quien la sigue a ella para que pueda cumplir sus sueños y esta muy padre poder mostrar ese lado de la masculinidad y el romper con el machismo", explica Boneta.

ERRADICAR Y MANTENER COSTUMBRES

El filme también plantea qué tradiciones sobre el ritual siguen vigentes en el 2022 y cuáles no, así como la individualidad de cada decisión que se toma al respecto.

“(Quitaría) el ramo, no me gusta en las bodas y tampoco la liguita, borraría eso inmediatamente, es como desesperante, un montón de mujeres tratando de que la suerte de casarse, de encontrar un esposo les llegue, cuando en verdad sí estamos claras uno no necesita un hombre para estar feliz jamás”, cuenta a Efe Adria Arjona.

Diego, por su parte, cree que es válido elegir no casarse por la iglesia, pero hay algunas costumbres que dejaría intactas.

“Me quedaría con que el hombre sea el que le propone matrimonio a su novia”, dice y casi sin darse cuenta confiesa que a él le gustaría casarse “de noche en la playa”, pero reacciona y asegura que no lo ha pensado tanto.

Asimismo, si Alazraki tuviera que terminar con algo de estas celebraciones sería una canción muy común en bodas mexicanas: “quitaría ‘El venao’”, dice tajante el director sobre el tema que habla de una infidelidad.

TRABAJO CON ICONOS LATINOS

Arjona no puede olvidar la escena en la que Sofía baila junto a su padre durante la boda, al confesar que la conexión que se formó entre ella y Andy fue sencillo de conseguir.

“Quisiera decir que fue súper complicado y que lo analicé un montón pero fue súper fácil. Andy te lo hace tan fácil es un gran actor lo único que tiene que hacer es mirarte a los ojos y ya estas en escena, es un ángel”, cuenta.

Mientras que a Gloria la recuerda como una de las mujeres “más chistosas” que ha conocido.

“Nunca había tenido un ejemplo de cómo se comportaba un ícono latino en un set y tenerla a ella como ejemplo es increíble. Nunca se quejó, siempre de buen humor, sumamente humilde (…) no me imagino esta película sin ellos dos”, agrega la protagonista.

Por su parte, Boneta agradece la posibilidad de compartir el filme con Pedro Damián quien fue uno de los grandes impulsores de su carrera desde la telenovela “Rebelde” (2004) y coincide con Adria con el profesionalismo de García.