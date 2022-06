Papeles que pasan factura

La actriz Sophie Turner contó en una entrevista hace algunas semanas cómo había desarrollado un mecanismo para evadirse mientras rodaba “Game of Thrones” para evitar traumatizarse. ( EFE/EPA/JULIEN DE ROSA )

En una entrevista reciente con Jessica Chastain para “The Cut”, la también actriz Sophie Turner contó que desarrolló un mecanismo para divertirse entre escena y escena durante el rodaje de “Game of Thrones” para no traumatizarse. Al igual que Turner, otras actrices y actores han hablado en diferentes ocasiones del impacto que tuvieron en ellos ciertas interpretaciones.

Turner estaba en los primeros años de la adolescencia cuando comenzó a interpretar a Sansa Stark, su personaje en la aclamada serie. Y cuando Chastain le preguntó si aún le afectaba, como algún tipo de trauma, ella dijo que estaba segura de que iba a mostrar algunos síntomas en el futuro. “A esa edad no creo que pudiera comprender mucho de la escena. Y los primeros años tenía a mi madre conmigo, acompañándome, así que me ayudaba mucho y me daba snacks”, contó.

El diseñador Reynolds Woodcock, en “Phantom Thread”, fue el último personaje al que Daniel Day-Lewis dio vida. Fue en 2017, el mismo año que anunció su retiro del mundo de la actuación. “Antes de hacer la película, no sabía que iba a dejar de actuar”, dijo el actor a W Magazine ese mismo año.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/27/mujer-de-pie-con-traje-de-color-negro-791195c2.jpg Joaquin Phoenix también tuvo que perder peso para el papel que le valió un Óscar en 2020, el único que atesora actualmente. (EFE/EPA/DAVID SWANSON)

Day-Lewis, protagonista de otros títulos como “My Left Foot” y “Lincoln”, entre otros, contó que Paul Thomas Anderson, el director de la cinta, y él se reían mucho antes de hacerla. “Y entonces dejamos de reírnos porque a los dos nos invadía una sensación de tristeza”, comentó. “Eso nos tomó por sorpresa: no nos dimos cuenta de lo que habíamos parido. Era difícil vivir con eso. Y todavía lo es”.

De acuerdo con el medio, el actor no vio “Phantom Thread”. “No querer ver la película está relacionado con la decisión que tomé de dejar de trabajar como actor. Pero no es por lo que la tristeza llegó para quedarse. Eso sucedió durante la narración de la historia y realmente no sé por qué”.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/27/jake-gyllenhaal-con-un-micrófono-en-la-mano-b8b8a9d9.jpg Una cicatriz fina en la palma de la mano no fue la única marca que el rodaje de “Nightcrawler” dejó en Jake Gyllenhaal, uno de sus protagonistas y productores. (EFE/EPA/ETTORE FERRARI)

Sobrepasada

Anne Hathaway ganó su único Óscar hasta el momento con su interpretación de Fantine, en “Les Miserables”, de 2012. La actriz tuvo que perder 12 kilos para dar vida a este personaje moribundo. “Tuve que ser obsesiva al respecto, la idea era parecer cercana a la muerte”, dijo a Vogue, según recogió Entertainment Tonight. “Echando la vista atrás a toda la experiencia, y no la juzgo de ninguna manera, definitivamente fue un poco loco. Fue definitivamente una ruptura con la realidad, pero creo que así es Fantine de todos modos”.

Pero el efecto del papel no se redujo al cambio físico drástico. “Estaba en tal estado de privación, física y emocional…Cuando llegaba a casa no podía reaccionar al caos del mundo sin sentirme sobrepasada. Me llevó semanas volver a sentirme yo misma”, aseguró la actriz de “Interstellar” y “The Devil Wears Prada”, entre otras.

Joaquin Phoenix también tuvo que perder peso para el papel que le valió un Óscar en 2020, el único que atesora actualmente. Para meterse en la piel del villano Arthur Fleck, más conocido como Joker, en la película homónima, Phoenix adelgazó alrededor de 23 kilos. “Lo primero para nosotros era la pérdida de peso”, dijo el actor en el Festival de Venecia, según publicó Esquire en 2019. “Creo que eso es realmente con lo que comencé. Y resulta que eso afecta a tu psicología. Empieza a enloquecer cuando pierdes esa cantidad de peso en esa cantidad de tiempo”.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/27/mujer-posando-para-la-cámara-delante-de-una-multitud-de-gente-2b6f8128.jpg Anne Hathaway ganó su único Óscar hasta el momento con su interpretación de Fantine, en “Les Miserables”, de 2012. La actriz tuvo que perder 12 kilos para dar vida a este personaje moribundo. (EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER)

Margot Robbie se sumergió de tal manera en el papel de Tonya Harding, una patinadora sobre hielo estadounidense real, en la película “I, Tonya”, que en ocasiones desdibujó la línea entre la interpretación y la realidad. “Había perdido la cabeza”, dijo en una entrevista con la revista “Grazia”, de la que se hicieron eco diversos medios.

“Realmente pensé que éramos esas personas y estábamos fuera del set, corriendo por la calle, gritándonos unos a otros y las cámaras corriendo detrás”, aseguró Robbie. La actriz dijo que estaba gritando algo sobre la necesidad de ir al hospital porque su mano estaba rota. “No lo estaba, pero me había dejado llevar tanto por el momento. Y Sebastian [Stan, compañero de reparto] dijo: ‘Margot, ¿a dónde vas?’”. Cuando fue a buscarla, ella se giró y le dio un puñetazo en la cabeza.

Una cicatriz fina en la palma de la mano no fue la única marca que el rodaje de “Nightcrawler” dejó en Jake Gyllenhaal, uno de sus protagonistas y productores. La idea era que el personaje tuviera aspecto demacrado, según publicó “Variety” en 2014, por lo que perdió alrededor de 13 kilos. “Físicamente, se vio, pero química y mentalmente, creo que fue un viaje aún más fascinante. Se convirtió en una lucha para mí”.

En aquella ocasión, Gyllenhaal admitió que interpretar a un personaje como aquel a veces se colaba en su subconsciente. “Siempre tengo pesadillas”, dijo. Aunque matizó: “Realmente no creo en las pesadillas. No creo que las cosas que nos asustan están en nuestros sueños. Creo que somos nosotros comunicándonos con nosotros mismos. Incluso si estoy asustado, creo que son útiles algunas veces”, aseguró al medio.