Muere el actor Antonio Ibáñez, de la serie Aída, a los 34 años

Falleció a los 34 años el actor español Antonio Ibáñez, quien se hizo popular por su actuación en la serie serie Aída.

Según fue anunciado en su cuenta oficial de Instagram, el intérprete falleció tras una dura batalla contra el cáncer, enfermedad que hizo pública en julio de 2021. Al parecer dejó un mensaje de despedida, por si fallecía, que finalmente fue publicado.

"He luchado con todas mis fuerzas pero no he conseguido ganar esta batalla", dice un mensaje en Instagram junto a unas fotos del también modelo y pintor.

"Tenía muchas ganas de vivir y seguir creando arte. Aun así, podréis ver, sentir y tocar mis energías más puras en todos mis cuadros. Allí os podréis perder en mi alma linda y generosa", se añade.

Además, de la serie Aída, el actor incursionó en el teatro en obras como Caníbales y en el cine se le pudo ver en Chicas paranoicas y Gabriel. En cuanto a la televisión, estuvo en en producciones como El Ministerio del Tiempo o Arrayán.

Hace un año informó que le habían detectado un linfoma y que tenía que recibir tratamiento con quimioterapia.

"Otra etapa en mi vida. Hace un mes, un líquido recorre mi cuerpo para curarme. También creció esa incertidumbre de la que te haces amigo; muy diferente a la que yo como actor y pintor decía que casi siempre me acompañaba", dijo en sus redes sociales.