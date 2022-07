Drama sobre dos hermanas que huyen de Siria abrirá el Festival de cine de Toronto

"The Swimmers", el filme sobre dos hermanas que huyen de Siria, basado en una historia real, abrirá la 47 edición del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) que se iniciará el 8 de septiembre.

Dirigido por la galesa de origen egipcio Sally El Hosaini, la película está protagonizada por Manal Issa y Nathalie Issa, que dan vida a Sara y a Yusra Mardini, dos hermanas que en 2015 escaparon el conflicto civil en Siria y cruzaron de Turquía a Grecia en una embarcación.

Las dos hermanas, que eran nadadoras, se arrojaron al agua cuando la embarcación empezaba a hundirse para intentar salvar a los demás.

Yusra participó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016 mientras que Sara regresó a Grecia para ayudar a otros refugiados que llegaban al país.

Las autoridades griegas detuvieron posteriormente a Sara, que fue acusada de tráfico de personas por ayudar a refugiados en la isla de Lesbos.

El consejero delegado de TIFF, Cameron Bailey, declaró este miércoles en un comunicado que el filme de El Hosaini lo conmovió profundamente y que está encantado con que la apertura del festival honre este año "a aquellos que arriesgan todo para lograr una vida mejor y más segura".

Por su parte, El Hosaini dijo estar "eufórica" por la elección de "The Swimmers" para abrir este festival, uno de los más prestigiosos del mundo.

"Qué honor y privilegio abrir TIFF con la inspiradora historia real de las hermanas Mardini", dijo la directora, que pasó parte de su infancia en El Cairo.

El Hosaini añadió que Toronto, una ciudad considerada como una de las más multiculturales del mundo, es "el lugar perfecto" para el estreno mundial del largometraje que "eleva la visibilidad y las voces de los refugiados".

El Festival de Toronto se celebrará entre el 8 y el 18 de septiembre, y entre otros estrenos contará con el de la nueva película de Steven Spielberg, "The Fabelmans", un drama inspirado en la niñez del cineasta.

La organización de la muestra también anunció el estreno mundial de "The Woman King", inspirada en la historia real de una unidad de mujeres guerreras que en el siglo XIX protegió el reino africano de Dahomey y que está protagonizada por la estadounidense Viola Davis.

Otros filmes que serán estrenados este año en TIFF son "Catherine Called Birdy", de Lena Dunham; "My Policeman", de Michael Grandage; "Bros", de Nicholas Stoller, y "On the Come Up", de Sanaa Lathan.