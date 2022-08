Steve Carell: comedia, drama y carisma

Carell nació el 16 de agosto de 1962 en Concord, Massachusetts, Estados Unidos. Era el pequeño de los cuatro hermanos que tuvo el matrimonio formado por Harriet, enfermera psiquiátrica, y Edwin, ingeniero electrónico y empresario. “Ambos crecieron durante la Gran Depresión y tenían un verdadero sentido del valor: por las posesiones, por la familia, el uno por el otro”, dijo el actor a “The Guardian” en 2013.

El protagonista de “The Office” aseguró que sus padres eran de clase media, que vio lo duro que trabajaban para ganar el dinero y que estaban comprometidos con sus hijos, que harían cualquier cosa por expandir sus horizontes. Su apellido paterno originalmente era Caroselli, ya que tenían orígenes italianos, lo cambiaron en los cincuenta. “Creo que querían asimilarse, lo que era bastante común, aunque me encanta el nombre de Caroselli”, dijo al medio.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/08/nancy-walls-steve-carell-posa-para-una-fotografia-e17cef6c.jpg El actor Steve Carell y su mujer, la actriz Nancy Carell. (EFE/ NINA PROMMER)

En sus años de secundaria, dijo a “GQ” en 2015, le encantaba practicar deportes. “Me encantaba el club de fotografía, me encantaba hacer cosas relacionadas con el gobierno estudiantil. Me gustaba hacer teatro, el coro y la banda”, continuó. Según contó “Esquire2 en 2018, Carell no creció obsesionado con hacer reír, ni era particularmente fan del género, aunque sí le encantaba escuchar discos de comedia. “Especialmente George Carlin y Steve Martin, escuchaba esas rutinas una y otra vez. Creo que no fui consciente en ese momento de que estaba estudiando. Intentaba entender qué los hacía graciosos, por qué lo disfrutaba tanto, qué hacían con el lenguaje, qué hacían con la distracción”.

Tras graduarse en Historia y Teatro en la Universidad de Denison a mediados de los ochenta, su intención era estudiar derecho, pero la idea no le convencía. Así que acabó mudándose a Chicago para hacer algo que lo motivaba: actuar. Allí se unió a una compañía de improvisación llamada Second City. Dos años después, debutó en el cine con “Curley Sue”.

Un punto de inflexión en su carrera

A este primer título le siguieron otros trabajos en la pequeña y gran pantalla como “The Dana Carvey Show” o “Tomorrow Night”. En 1999, “The Daily Show”, un programa satírico en el que durante seis años interpretó a un corresponsal despistado, marcó un punto de inflexión en su carrera. En 2005, Michael Scott, el personaje que interpretó en la serie “The Office” apuntaló su éxito.

La ficción, adaptación de la británica homónima y grabada como un falso documental, seguía el día a día de los empleados de una sucursal de Dunder-Mifflin, una empresa de venta de productos de papel. En 2011, dos temporadas antes del final de la serie, Carell dejó el personaje, que le había reportado diversas nominaciones a los Emmy y un Globo de Oro.

Carell compaginó la televisión con el cine y participó en películas como “Bruce Almighty”, en 2003; “Anchorman: The Legend of Ron Burgundy”, en 2004; “The 40-Year-Old Virgin” de 2005, cinta que protagonizó y coescribió. Un año más tarde interpretó a Frank, un experto en el escritor Marcel Proust que se traslada a casa de su hermana tras un intento de suicidio, en la alabada comedia negra “Little Miss Sunshine”.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/08/un-par-de-hombres-sentados-en-un-sofa-c33d2332.jpg El actor estadounidense Steve Carell tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, la número 2.570 en la categoría cine. (EFE/MIKE NELSON)

El actor siguió sumando títulos a su filmografía como “Evan Almighty”, secuela de “Bruce Almighty” en 2006; “Dan in Real Life”, un año después; en 2008 protagonizó “Get Smart” y en 2011, “Crazy Stupid Love”, entre otras.

Sus proyectos no se limitaron a la comedia y demostró su talento interpretativo también en roles dramáticos, como el del millonario, entrenador y asesino John Du Pont, en “Foxcatcher”. O el de David Sheff en “Beautiful Boy”; Larry “Doc” Sheperd, en “Last Flag Flying” y el del exsecretario de Defensa de los Estados Unidos, Donald Rumsfeld, en “Vice”. “Absolutamente, sí. Me encanta hacer cosas así y creo que es solo cuestión de encontrar la correcta”, dijo a “GQ” en 2018 sobre volver a la comedia tras interpretar a Rumsfeld.

Carell lleva casado desde 1995 con la también actriz y productora Nancy Walls, a la que conoció en una de las clases de improvisación que estaba dando, y tienen dos hijos en común. “Cuando tuvimos hijos, mi carrera cambió por completo. Nunca olvidaré la primera audición que hice después de que naciese mi hija. Lo clavé porque ya no me importaba”, dijo a “The Guardian”.

Contó que antes de eso no había tenido mucho éxito en las pruebas para programas de televisión, que era irregular en el mejor de los casos, pero que en aquel momento ya lo veía de otra manera. “Todo lo que quería hacer era llegar a casa con mi bebé. Y cambió mi perspectiva sobre mi carrera y sobre el mundo, sobre quién era yo. El mundo era mucho más grande que yo o que cualquiera de mis preocupaciones, y mucho más rico también”.