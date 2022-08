Todo por un buen papel cinematográfico

¿Es necesario pasar hambre para interpretar a alguien que la ha experimentado? ¿O limitar el propio movimiento físico dentro y fuera del set para meterse en la piel de alguien con discapacidad? Para algunos actores y actrices, experimentar las vivencias y sensaciones de sus personajes es fundamental para interpretarlos. Estos son algunos que buscaron la inspiración siguiendo este método y llevaron el proceso a otro nivel.

Se ha hablado en diversas ocasiones de la preparación de Jared Leto para algunos de sus papeles. Por ejemplo, antes de rodar “Requiem For A Dream”, el actor pasó semanas en las calles de Nueva York con un grupo de adictos a la heroína, aunque dijo que solo se había inyectado agua. “La gente se sentiría incomoda si todos se están pinchando y tú no”, dijo a Rolling Stone en 2016. “No compartía agujas. Meterte cualquier cosa es intenso”, añadió.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/14/550093219892-5d74e92d.jpg Cuando el personaje al que se interpreta es una persona conocida, el mayor esfuerzo es captar su esencia. A esta tarea tuvo que hacer frente Michelle Williams para dar vida Marilyn Monroe, uno de los grandes iconos del cine y la cultura popular, en “My Week with Marilyn”. (EFE/EPA/NINA PROMMER)

Durante el rodaje de “Blade Runner 2049” usó un par de lentillas que opacaban sus ojos e impedían su visión, según contó el director de la cinta Denis Villeneuve en The Wall Street Journal en 2017. “Entró en la habitación y no podía ver nada. Iba caminando con un ayudante, muy despacio. Era como ver a Jesús entrando en un templo. Todos se quedaron súper silenciosos, y hubo una especie de momento sagrado”, dijo. “Todo el mundo estaba asombrado. Fue tan hermoso y poderoso que me conmovió hasta las lágrimas. ¡Y eso fue solo una prueba de cámara!”.

Otro actor famoso por lo hondo que escarba en sus personajes es Daniel Day-Lewis. Durante el rodaje de “Lincoln”, el actor evitaba salir del personaje entre escenas. Se dice, según publicó la BBC, que Day-Lewis pidió que todos se dirigieran a él como “Mr. President” y que al enviar mensajes de texto a su coprotagonista lo hacía como Lincoln.

Para su papel en “My Left Foot”, basada en la autobiografía de Christy Brown, un pintor y escritor con parálisis cerebral, Day-Lewis aprendió a pintar y escribir con los pies y estuvo ocho semanas en una clínica para personas con esta acepción, según publicó Esquire. Durante el rodaje, se negó a abandonar la silla de ruedas. “Te llamaba por el nombre de tu personaje y le llamabas Christy. Era una locura. Le dabas de comer, lo llevabas con la silla de un lado a otro. Durante toda la película solo lo vi caminar una vez”, dijo Kirsten Sheridan, actriz con la que compartía rodaje.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/14/daniel-day-lewis-en-traje-posando-para-una-foto-b72b53e1.jpg Daniel Day-Lewis escarba mucho en sus personajes. Durante el rodaje de “Lincoln”, el actor pidió que todos se dirigieran a él como “Mr. President” y que al enviar mensajes de texto a su coprotagonista lo hacía como Lincoln. (EFE/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA)

Darlo todo

“Eran dientes de leche. Así que aproveché y los saqué. Pensé que le daría una dimensión interesante al papel”, dijo Nicolas Cage a Telegraph en 1985 sobre esta decisión que tomó para interpretar a un veterano de la Guerra de Vietnam. Además, su rosto permaneció vendado durante el rodaje, lo que le causó acné y vello enquistado.

“David [Ayer, el director] nos dijo desde la puerta: ‘Necesito que me deis todo’”, recordó Shia LaBeouf a Dazed en 2014. Ayer era el director al frente de “Fury”, una película bélica situada en los últimos coletazos de la II Guerra Mundial, y LaBeouf se tomó ese “todo” muy en serio.

“El día después de que me dieran el trabajo, me uní a la Guardia Nacional de EE. UU. Fui bautizado, acepté a Cristo en mi corazón, me tatué mi rendición y me convertí en asistente del capellán del Capitán Yates de la 41º de Infantería. Pasé un mes viviendo en una base de operaciones avanzada. Luego me uní al elenco y fui a Fort Irwin. Me saqué un diente, me corté la cara y pasé días viendo morir a caballos. No me bañé en cuatro meses”, contó el actor a la publicación.

Hay trabajos en los que los actores pueden crear el personaje, modelarlo, darle ciertas características, expresiones o gestos, por ejemplo. Pero cuando el personaje al que se interpreta es una persona conocida, el mayor esfuerzo es captar su esencia. A esta tarea tuvo que hacer frente Michelle Williams para dar vida Marilyn Monroe, una de los grandes iconos del cine y la cultura popular, en “My Week with Marilyn”.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/14/550093219894-5092ba15.jpg Shia LaBeouf protagonizó “Fury”, una película bélica situada en los últimos coletazos de la II Guerra Mundial, para cuyo personaje hizo muchos sacrificios. (EFE/EPA/WARREN TODA)

“Su cabeza está erguida. Es como si tuviese un globo pegado a su esternón, su espalda está arqueada”, dijo Williams sobre la postura de la estrella a Neewsweek, en 2011. Para conseguir su movimiento, su característica forma de andar, Willimans practicó caminando con un cinturón alrededor de las rodillas.

Kate Winslet ganó un Óscar por su interpretación de Hanna Schmidt, una guardiana en un campo de concentración nazi y analfabeta, en “The Reader”, en 2010. Su personaje requería que ella hablase con acento, que tuvo que trabajar para dominar, incluso cuando estaba en su casa. “Se hartaron bastante de que les leyese cuentos antes de dormir con acento alemán”, dijo Winslet a The Sun, según recogieron diversos medios. “Dijeron: mamá, solo hazlo simple. No hagas nada divertido, como voces. Solo sé normal”.

“Me encontré a mí mismo subyugando a Jim Carrey por Andy Kaufman y Tony Clifton y luego, al final, buscando a Jim Carrey nuevamente y teniendo problemas para encontrarlo”, dijo Jim Carrey a Variety sobre su trabajo en “Man on The Moon”. Esta película narra la vida Kaufman, un reconocido cómico estadounidense fallecido en los ochenta. “Y en un cierto momento me di cuenta, ‘hey, espera un segundo. Si es tan fácil perder a Jim Carrey, ¿quién demonios es Jim Carrey?’”.

El actor se convirtió en su personaje durante cuatro meses, incluso entre escenas, negándose, por ejemplo, a responder a quien le llamase Jim. Este proceso también fue grabado y se convirtió años después en el documental “Jim & Andy: The Great Beyond”.