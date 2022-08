Cuando actuar se convierte en una profesión de riesgo

La interpretación, al menos a priori, no parece una profesión de riesgo. Sin embargo, hay algunos actores y actrices que se han jugado y lastimado el pellejo en ejercicio de su profesión.

Jeremy Strong, un salto poco preciso

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/14/jeremy-strong-en-traje-posando-para-fotografia-950a266a.jpg El actor estadounidense Jeremy Strong. (EFE/PAUL BUCK)

Jeremy Strong, que da vida a Kendall Roy en la serie “Succession”, que emite la plataforma HBO, contó recientemente que se había lesionado una pierna mientras rodaba uno de los capítulos de la última temporada de las tres que, de momento, tiene la producción.

Strong estaba grabando una escena en la que su personaje prepara una fiesta para celebrar su cuarenta cumpleaños.

“Salté de un escenario pensando que podía volar, pero resultó que no puedo”, dijo a The New Yorker. “Aunque en el momento tenía sentido”. En el salto, de algo más de metro y medio, el actor se dañó la tibia y el fémur y tuvo que llevar una abrazadera metálica.

Tom Cruise, el tobillo no aguantó

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/14/tom-cruise-con-una-camisa-azul-5d4ba910.jpg Tom Cruise. (© 2019 TEAM COCO)

Tom Cruise es conocido por llevar a cabo él mismo, sin doble, gran parte de las escenas de acción de sus películas. Durante el rodaje de “Mission: Impossible - Fallout”, de 2018, el actor se rompió el tobillo en una de las tomas “fáciles”, según contó en The Tonight Show en julio de ese año. “Fue la fácil, una la que corro y salto de un edificio a otro”, contó el actor.

“Fui a directo a rehabilitación. Alrededor de 10- 12 horas al día, siete días a la semana, porque seis semanas más tarde tenía que estar en el rodaje y doce semanas después tenía que estar corriendo de nuevo”, comentó el actor en Cinemacon, según publicó People.

El protagonista de la saga de acción dijo que supo que se había roto el tobillo de inmediato. “Y realmente no quería volver a hacerlo, así que me levanté y continué con la toma”, relató. Una vez acabó, pidió que lo llevasen al hospital.

Charlize Theron, codo, rodilla y pulgar

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/14/550093260381-5b9ffdbb.jpg Charlize Theron necesitó tres cirugías en su brazo izquierdo por una lesión en un rodaje. (EFE/EPA/RINGO CHIU)

Charlize Theron, ganadora de un Óscar por su interpretación en “Monster”, tampoco es ajena a las escenas de acción. En “The Old Guard”, Theron interpreta a la líder de un grupo de mercenarios inmortales que luchan contra las consecuencias de que su condición secreta salga a la luz.

Durante el rodaje, se hizo daño en el codo, la rodilla y el pulgar, según contó el coordinador de peleas de la cinta a la publicación especializada Insider en junio de 2020.

Para la actriz este fue uno de los proyectos más difíciles, en lo relacionado con la acción, a los que se ha enfrentado, según le contó a Entertainment Weekly.

Una vez terminaron de rodar, Theron necesitó tres cirugías en su brazo izquierdo. “Todo el mundo decía: ‘es probable que sea serio’ y yo pensaba: ‘no podemos hablar de eso en este momento. Simplemente tenemos que seguir adelante porque ¿qué vamos a hacer? Tenemos tres semanas más para rodar. Tenemos que terminarlo’”, comentó al medio.

Leo Dicaprio, una escena con sangre muy realista

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/14/leonardo-dicaprio-con-un-traje-de-color-negro-sobre-una-alfombra-roja-7ede9169.jpg Leonardo DiCaprio hizo una escena muy real cuando se cortó la mano al golpear la mesa, según constaba en el guión de “Django Unchained”. (EFE/EPA/ALEX GALLARDO)

En “Django Unchained”, Leonardo DiCaprio se hizo un corte en una mano, mientras interpretaba al esclavista Calvin Candie.

En la escena, Candie, ya consciente de los planes de los protagonistas para liberar a la esposa de Django, debe golpear la mesa enfurecido. DiCaprio da el golpe que alcanza también una copa de cristal.

“La sangre goteaba por su mano. Nunca salió del personaje. Siguió adelante”, dijo al respecto la productora Stacey Sher a Variety en diciembre de 2012. “Fue muy intenso. Necesitó puntos de sutura”, añadió. La toma fue buena y la sangre que se puede ver en el montaje final, cubriendo la mano del actor, es completamente real.

Jennifer Lawrence y su rotura de tímpano

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/14/mujer-de-cabello-largo-sonriendo-8875ce8b.jpg Jennifer Lawrence (JUAN NAHARRO GIMENEZ - © 2015 GETTY IMAGES)

Jennifer Lawrence perdió la capacidad auditiva de un oído durante el rodaje de “The Hunger Games: Catching Fire”, la segunda entrega de la tetralogía de los Juegos del Hambre, basada en los libros de Suzanne Collins.

“Estuve sorda de un oído durante meses”, dijo la actriz en 2013, durante la promoción de la cinta, según recogió Vanity Fair.

“Pero eso no fue realmente un desafío físico. Fue un desafío auditivo porque contraje todas estas infecciones de oído por el buceo y el agua y todo eso. Y luego un chorro de una de las escenas de la cornucopia atravesó mi tímpano”, aseguró.

Isla Fisher, a punto de ahogarse

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/14/mujer-con-la-mano-en-la-cara-5eb845d5.jpg Isla Fisher (© 2019 TEAM COCO)

En uno de los trucos que se llevan a cabo en la película de 2013 “Now you see me”, la actriz Isla Fisher tuvo que introducirse encadenada en un tanque de agua para un número de escapismo. La cadena se enganchó y la angustia que tenía que interpretar se volvió real.

“Tenían un tipo que estaba fuera de cámara con una bombona de oxígeno, pero estaba muy lejos”, contó a Daily Mail en 2013.

“Cuando me di cuenta de que no podía levantarme y le hice una seña, me di cuenta de que me había quedado sin aire”.

Tampoco pudo alcanzar un botón de emergencia que habría vaciado el tanque. “Afortunadamente, me las arreglé para liberarme y mantener el juicio y salir antes de que fuese incluso horriblemente peor”.