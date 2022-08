La verdadera causa de muerte del productor de "Andrea"; viuda aclara nunca estuvo postrado en una silla

Como una persona muy activa, llena de proyectos, brillante y con un ingenio poco común. Así definió Lenicia (Lenny) de Bencosme al productor de Andrea, Frankeli Bencosme, su compañero de vida por más de 20 años, quien falleció el pasado domingo producto de una neumonía que le fue detectada mientras se encontraba junto a ella en el país, donde vino a completar algunos proyectos.

De esa forma desmintió de forma categórica la información que ha circulado en diversos medios de comunicación sobre la causa de su deceso. "Él era una persona muy activa, muy ingeniosa, donde cada vez que veníamos a este país teníamos un proyecto de hacer una máquina, como la última que hicimos. Estábamos haciendo una casa que fue diseñada desde el principio por él", dijo a Diario Libre.

"Nosotros vinimos al país desde Massachusetts hace dos meses y medio para continuar una casa que estábamos haciendo. Descubrimos que teníamos una neumonía que se agravó porque nunca dio síntomas", reiteró.

Negó que su esposo estuviera postrado en una silla de ruedas previo a su muerte. "Lo describieron como un vegetal, una persona que no tenía vida, inmóvil y él no era así". "Tampoco es cierto que su deceso se produjera por diabetes, a él le dio una neumonía grave, pero la causa de su muerte no fue descuido de diabetes, jamás, porque era una persona que tenía su tratamiento fijo".

"Él no estaba en cine ya, pero él hizo una máquina hidráulica aquí que solamente un ingeniero graduado y con mucha experiencia puede hacer. Y él lo hiso estudiando de forma empírica. Lo que quiero decir con esto es que, no era un discapacitado", añadió

Aclaró que tampoco es cierto que se estuviera esperando que su hermano, Roger Bencosme, viniera de los Estados Unidos para proceder con los actos fúnebres, porque él se encontraba a su lado en el país y lo visitó varias veces al Hospital Metropolitano de Santiago, donde estaba ingresado.

Sobre Andrea

La dama, quien conoció a Bencosme, durante el rodaje de la cinta dominicana "Andrea", del año 2005, señaló que esta marcó precedentes en la nación al convertirse en la primera película de terror y suspenso de República Dominicana.

"La enfuria que causó en esa época Andrea con dos muchachos que no estudiaron cine, con poco presupuesto marcó un precedente. Él no estudió cine, lo que sabía era empírico. Todos los efectos de la película (no los digitales sino los que se hacen a mano) son ingeniería de Frankeli.

El cineasta reunió en esa época a un grupo de autores jóvenes y un par de experimentados en los efectos especiales para llevar la historia de una niña que ha sido poseída por un espíritu.

Esta cinta criolla hecha con muy pocos recursos, antes de la Ley de Cine, pero vista por gran parte de la población, narra la historia de una niña, Andrea (Any Ferreiras), quien al asistir al entierro de su abuelo se encuentra con que le han robado la cruz a la tumba de su madre, por lo que remueve inocentemente una perteneciente a otro sepulcro, para ponérsela a la de su pariente.

La sinopsis detalla que este hecho desata un enorme conflicto, puesto que el espíritu cautivo de la tumba donde es removida la cruz se levanta a reclamar lo que le pertenece y a cobrar una vieja venganza (su muerte, un suicidio que fue a raíz del desamor de la abuela de Andrea).

Así la niña ve que su vida se convierte en una cadena de acontecimientos terribles para ella y su familia. Manuel (Hensy Pichardo), padre de Andrea, que no cree en Dios ni en nada, se encuentra con una realidad que no acepta. La pregunta que debe formularse es si el amor de su hija lo hará ir en contra de sus propios principios y creencias para salvarla.

Además de Any Ferreiras, el reparto lo completaron Hensy Pichardo como Manuel (padre de Andrea), Elvira Grullón como Flora (abuela de Andrea); Anthony Ferreiras como Anthony (espíritu maligno que busca venganza), así como Berkis Pineda como la bruja y Daniel Enrriques Cameo.