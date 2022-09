El camino de Tom Hardy al estrellato

“Antes de los 25, para mí, no recuerdo nada”, comentó Hardy en una entrevista en 2017 en The Sunday Times Magazine. “Realmente era bebedor. Uno real. No estaba jugando. Lo disfrutaba y era muy bueno y se volvió tan bueno que ya no lo hago. ( PAUL BUCK )

Edward Thomas Hardy nació en 1977 en Londres, Inglaterra; era el único hijo de Anna, artista, y Edward “Chips”, publicista y escritor, y creció en East Sheen. Sus padres se mudaron a esa parte de la ciudad para que asistiera a las mejores escuelas que pudieran pagar, según publicó Esquire en 2018.

El actor mantenía una estrecha relación con su madre. Con su padre, recogió el medio, chocaba. Se reconciliaron años antes de la entrevista. “Mi padre fue el más maravilloso de los profesores en un mundo que puede ser cruel”, dijo. “Me trató como a un adulto, en lugar de cambiar por su hijo. No había filtro. ¿Lo entiendes? Sin filtro”.

Acudió a una escuela primaria privada masculina que odiaba, según dijo al mismo medio en otra entrevista, y aprobó el examen, pero no pasó la entrevista para ingresar en la escuela secundaria en la que sus padres solicitaron una plaza para él. “Probablemente no estaba concentrado en la persona que me hacía la pregunta y en aquel momento dijeron: bueno, no podemos hablar con este niño, está en las nubes”, dijo.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/07/tom-hardy-charlotte-riley-posa-para-una-fotografia-d08fb823.jpg Tom Hardy y su esposa Charlotte Riley. Hardy, que mantiene su vida privada fuera de los focos, lleva casado desde 2014 con la también actriz británica Charlotte Riley, con quien tiene dos hijos, el tercero para el actor. (FACUNDO ARRIZABALAGA)

“Realmente era bebedor”

“Antes de los 25, para mí, no recuerdo nada”, comentó Hardy en una entrevista en 2017 en The Sunday Times Magazine. “Realmente era bebedor. Uno real. No estaba jugando. Lo disfrutaba y era muy bueno y se volvió tan bueno que ya no lo hago… Eso significa que bloqueo muchas cosas, así que estoy seguro de que era un incordio irascible cuando era niño”, relató al medio. Su madre, contó, fue la que se ocupó en mayor medida de asegurarse de que todo se mantuviera unido.

Fue expulsado del internado en el que estudiaba por robar y a los 16, según publicó el medio, consumía crack y cocaína. También fue arrestado con 15 años junto a un amigo cuando paseaban en un Mercedes robado, con un arma encima. En 2003 llegó la redención; tras despertarse en una calle del barrio londinense de Soho en un charco de sangre y vómito, ingresó en un centro de rehabilitación.

“Descarrilé por completo y tengo suerte de no haber tenido un accidente terrible o terminar en prisión o muerto, porque ahí es adonde me dirigía”, contó a The Guardian en 2009 sobre sus adicciones. “Ahora conozco a mi bestia y sé cómo manejarla. Es como vivir con un orangután de 180 kilos que me quiere matar. Es mucho más poderoso que yo, no habla el mismo idioma y corre en la oscuridad de mi alma”.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/07/tom-hardy-en-traje-con-la-mano-en-la-boca-5c61e671.jpg El actor británico Tom Hardy en la presentación de 'Lawless'. La película participó en la Sección Oficial de la 65ª edición del Festival de Cine de Cannes. (GUILLAUME HORCAJUELO)

Sus comienzos como actor

Antes de aquello, en 1998, Hardy ganó un concurso de televisión de modelaje, lo que le abrió un poco las puertas del mundillo. Por aquel entonces, ya era estudiante de interpretación. “¿Has visto la película ‘Whiplash’? Yo fui a una escuela así. Ya sabes, una escuela de arte dramático similar a esa. Y el tipo que me preparaba, basaron el personaje de Hannibal Lecter en él. Su ocupación era simplemente destruirnos”, dijo a GQ en 2015. “Quería que lográsemos la excelencia y creo que ninguno de nosotros consiguió impresionarlo, para ser justos”.

En 2001 participó en la película “Black Hawk Derribado” y en la miniserie de televisión “Band of Brothers”. El año en el que decidió rehabilitarse estrenó “The Reckoning”, “Dot the i” y “LD 50 Lethal Dose”, a las que siguieron, en años sucesivos, “EMR”, “Marie Antoinette”, “Flood” y “The Inheritance”, entre otras. También sumó títulos televisivos a su filmografía como “Sweeney Todd”, “Oliver Twist” o “Wuthering Heights”.

“Quería que mi padre estuviera orgulloso de mí y me dediqué a la actuación porque no había nada más que pudiera hacer”, dijo a The National News en 2012. “Y en ella encontré una disciplina a la que quería seguir volviendo, que amo y sobre la que aprendo todos los días”.

En 2008 se hizo con el papel que consiguió situarlo más en el mapa, el de Handsome Bob en “RocknRolla”. Ese mismo año protagonizó “Bronson”, en la que interpretó al criminal británico Charles Bronson y la que le sirvió de tarjeta de presentación y puente a Estados Unidos. En 2010 se puso a las órdenes de Christopher Nolan en “Inception”; un año más tarde presentó “Tinker Tailor Soldier Spy”, y en 2012 se metió en la piel del villano Bane en “The Dark Knight Rises”.

Hardy fue engrosando su filmografía con otros títulos como “Locke”, “Mad Max: Fury Road”, “Legend”, “The Revenant”, por la que fue nominado a un Óscar, “Dunkirk”, “Venom” y “Capone”, entre otras. También se embarcó en proyectos televisivos como “Peaky Blinders” o “Taboo”, cocreado junto a su padre y al escritor y creador de “Peaky Blinders”, Steven Knight.

Hardy, que mantiene su vida privada fuera de los focos, lleva casado desde 2014 con la también actriz británica Charlotte Riley, con quien tiene dos hijos, el tercero para el actor. “Me encanta actuar y contar historias, pero cuando muera quiero poder mirar atrás y saber que cuidé a mis padres, cuidé de mis hijos y luego, simplemente, me convertiré en polvo con el epitafio: Aquí yace un hombre decente", dijo a The National News.