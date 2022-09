Harrison Ford regresa a como protagonista "Indiana Jones 5"

Lucasfilm, productora que pertenece al conglomerado Disney, estrenó este sábado un avance de la quinta entrega de "Indiana Jones" con motivo de la celebración de la convención D23 Expo, pero lo hizo en un panel a puerta cerrada que no fue emitido a través de la emisión en directo del evento.

La película, que no tiene título oficial aún y cuyo estreno está previsto para el 30 de junio de 2023, contará con un gran número de escenas de acción y persecuciones en aviones, trenes e incluso a caballo, de acuerdo al adelanto difundido por Lucasfilm.

Harrison Ford vuelve otra vez con su papel del arqueólogo más famoso de la gran pantalla y parece no pesarle haber cumplido 80 años hace apenas dos meses.

"Gracias por hacer de esta serie de películas una experiencia tan increíble para todos. (...) Puedo decirles con orgullo que esta también va a ser fantástica", afirmó un emocionado Ford durante la presentación, para acabar concluyendo que se tratará de una cinta "muy humana y capaz de hacer vibrar al espectador".

El icónico actor estuvo acompañado en el escenario de D23 Expo por el director de esta cinta que, cuatro versiones después, no será Steven Spielberg sino James Mangold ("Logan") y por la coprotagonista de esta nueva producción, Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag"), que interpretará a la aventurera Helena.

"Seguir el ritmo de Ford es agotador porque no falla una escena. ¡Es tan preciso!", bromeó Waller-Bridge acerca del rodaje de "Indiana Jones 5".

Los detalles acerca del argumento de este filme aún se mantienen en secreto, a pesar de este primer vistazo, de ahí que Lucasfilm haya optado por presentar este avance solo ante la prensa y sin formar parte de la emisión en directo de la D23 Expo.

"Indiana Jones 5" llegará a los cines 15 años después de "Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull" y contará con Spielberg como productor de una cinta cuyo reparto de secundarios encabezan Mads Mikkelsen, Toby Jones, Boyd Holbrook, Thomas Kretschmann o Antonio Banderas, entre otros.

El legendario compositor John Williams también regresa para crear la banda sonora de esta película cuya canción "Helena's Theme" ya fue adelantada el pasado 4 de septiembre durante uno de sus conciertos veraniegos en el Hollywood Bowl de Los Ángeles.

La convención D23 es el evento bianual organizado por el grupo de medios Disney en la ciudad de Anaheim (California) y en el que se reunirán más de 65.000 personas hasta el domingo por la tarde para ser las primeras en conocer las novedades de Marvel, Pixar, Star Wars o Disney Animation de cara al próximo curso.