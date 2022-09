"Smile", el cine de terror como altavoz de los problemas de salud mental

"Históricamente el género de terror siempre ha sido muy proclive a mostrar los miedos o las ansiedades de la sociedad y de distintos colectivos", explicó el cineasta Parker Finn a Efe unos días antes del estreno de su nueva película, "Smile", producida por el estudio Paramount Pictures.

La cinta, que llega a los cines estadounidenses este viernes, marida con destreza una historia en la que su protagonista, Sosie Bacon, se enfrenta a una diabólica maldición a la par que hace frente a sus problemas mentales derivados de un trauma infantil.

"Quería crear algo que fuera intensamente psicológico, con momentos escalofriantes y que siguiera a un personaje durante todo un viaje de pesadilla mental", detalló este director novel, que ve ahora cómo su primer filme de presupuesto considerable se ha configurado como una de las grandes apuestas de Paramount en el género de terror para los últimos tres meses del año.

La trama de "Smile" versa sobre la doctora Rose Cotter (Sosie Bacon), quien constata cómo se derrumba la vida que había creado y resucita miedos de su niñez tras ser testigo del suicidio de una de sus pacientes.

Sosie Bacon, hija del actor Kevin Bacon y actriz -entre otras producciones- de la exitosa miniserie "Mare of Easttown", encarna a Rose en un papel muy íntimo.

"Rose Cotter es una mujer que experimenta traumas y está obligada a luchar contra ellos y a sobrevivir, aunque en muchas ocasiones no entienda lo que le ocurre ni comprenda por qué la sociedad no ve las cosas de la misma forma que ella", describió Bacon, también presente en la entrevista con Efe.

Se trata de un relato frenético en el que Finn juega a someter al espectador a no poder discernir qué está ocurriendo en la realidad y qué procede del mundo interior de Rose Cotter o de las malas pasadas que le juega su cerebro.

Una dualidad que alcanza a la mayoría de personajes de esta ficción, quienes dudan de la palabra de la doctora mientras son testigos de cómo se van produciendo una serie de macabros sucesos.

"Escribí el guion durante la pandemia y espero que se puede llegar a traslucir ese miedo, esa sensación a lo desconocido, los sentimientos encontrados o el aislamiento", revela Finn, quien cree que la reciente atención mediática a los problemas de salud mental puede hacer que los espectadores "comprendan mejor" el argumento.

La ambigüedad de una sonrisa como motor de la historia

El título de la película, "Smile" (sonrisa, en español), hace referencia al gesto que funciona como motor de la historia y que sirve por momentos como 'macguffin', una excusa argumental para que la trama avance.

A grandes rasgos, en este filme, la sonrisa es la mueca del diablo que esconde una amenaza y revela que algo muy peligroso viene después.

"La sonrisa casi siempre se relaciona con la felicidad o con ser amigable, pero puede servir para enmascarar también tus verdaderos sentimientos hacia el mundo exterior", deslizó Finn.

El resto del elenco por este cineasta lo componen Jessie T. Usher ("Independence Day: Resurgence"), Kyle Gallner ("American Sniper"), Robin Weigert ("Big Little Lies"), Caitlin Stasey ("All I Need"), Kal Penn ("Epic Movie") y Rob Morgan ("Don't Look Up").

De hecho, los propios Usher y Gallner remarcaron a Efe que su cometido en "Smile" se ha centrado en que sus personajes se fueran "transformando a lo largo de la película" y contribuir así a que el público se pusiera "en la piel de los protagonista y sintiera sus miedos como propios".

Finalmente, algunos de los grandes alicientes de este filme son su exquisita sonorización, la ambientación musical y una sucesión de planos invertidos que ayudan a generar un contexto de tensión y confusión para una prometedora cinta que se estrena en Estados Unidos este viernes 30 de septiembre.