Muere Angela Lansbury a los 96 años, protagonista de "Murder, She Wrote"

La actriz británica Angela Lansbury, protagonista de la emblemática serie "Murder, She Wrote" y de cintas como "Gaslight" y "The Picture of Dorian Gray", murió este martes a los 96 años de edad en Los Ángeles (EE.UU.).

Su fallecimiento, esta madrugada, se produjo cuando faltaban cinco días para que cumpliera 97 años, recordó su familia en un comunicado difundido por la revista People.

Aunque Lansbury se convirtió en un rostro conocido de la pequeña pantalla por encarnar a la novelista Jessica Fletcher en "Murder, She Wrote", la actriz estuvo nominada en tres ocasiones al Óscar por papeles de reparto -"Gaslight", "The Picture of Dorian Gray" y "The Manchurian Candidate"- y logró una estatuilla honorífica en 2013, concedida por la Academia de Hollywood