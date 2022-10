Joaquin Phoenix y Rooney Mara volverán a actuar juntos en "The Island"

Los actores Joaquin Phoenix y Rooney Mara regresan juntos a la gran pantalla en The Island. ( FUENTE EXTERNA )

Los actores Joaquin Phoenix y Rooney Mara volverán a trabajar juntos en "The Island", un 'thriller' del polaco Pawel Pawlikowski que empezará a rodarse en 2023 y está inspirado en una historia real, indicaron este lunes los medios especializados.

Phoenix, de 47 años, y Mara, de 37, encarnarán a una pareja que en la década de 1930 da la espalda a la civilización para construir su propio paraíso privado en una isla desierta.

Pero ese particular Edén se verá amenazado cuando, tras ser descubierta por un yate, la isla comienza a aparecer en tabloides europeos y una condesa se propone erigir un hotel de lujo en la misma junto a sus dos amantes, apuntó la revista Variety.

La llegada de la mujer desencadenará una guerra psicológica "a la antigua", en la que los celos y la seducción acaban conduciendo a un asesinato.

Phoenix y Mara, pareja en la vida real, se conocieron en el rodaje de "Her" (2013), de Spike Jonze, y en 2020 fueron padres de un niño al que llamaron River, en honor al hermano mayor del actor que falleció a los 23 años.

Los dos intérpretes están representados por la agencia WME y la última vez que coincidieron en un proyecto fue en 2018 en "Mary Magdelene", una adaptación cinematográfica del denominado "Evangelio de María".

Por su parte, Pawlikowski ganó en Cannes el premio a la mejor dirección en 2018 por "Cold War", se hizo con el Óscar a mejor película extranjera en 2015 por "Ida" y también es conocido por cintas como "Last Resort" (2000) y "My Summer of Love" (2004).