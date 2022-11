Los comportamientos inapropiados de Bill Murray

Aunque el episodio de abuso tuvo lugar en abril, los detalles no se hicieron públicos hasta principios de octubre, cuando el medio Puck publicó que ambas partes habían llegado a un acuerdo extrajudicial. En un momento en el que Murray y la trabajadora, mucho más joven que él, estuvieron cerca de una cama que pertenecía a los decorados, el actor comenzó a besar su cuerpo y se subió sobre ella a horcajadas. Ella no podía moverse, por el mayor peso del actor. Él dijo que estaba bromeando, pero que ella lo malinterpretó.

“Hubo una diferencia de opinión con una mujer con la que estaba trabajando. Hice algo que yo consideraba gracioso y no se entendió así”, aseguró Murray hace unos meses en una entrevista con una periodista de la CNBC. “El mundo es distinto a como era cuando yo era un niño. Ya sabes, lo que entonces parecía divertido no tiene por qué resultar gracioso ahora. Las cosas cambian, los tiempos cambian, así que es importante para mí aprender”.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/01/550097943532-334e9cce.jpg Bill Murray en la última edición de la entrega de los premios Óscar, en Los Ángeles. (EFE/EPA/DAVID SWANSON)

Desde entonces, sin embargo, otras personas han hablado de su experiencia con el actor o se han recuperado testimonios pasados ahondando en la idea de que no se trata de un asunto puntual. “El punto de esta historia no es revelar que Bill Murray tiene un lado muy oscuro, eso no es nuevo”, escribió la actriz Geena Davis en sus recientes memorias, según publicó Vanity Fair.

La actriz cuenta en el libro que antes de rodar el actor quiso comprobar si sería obediente y le pidió que se tumbara en una cama y probara una máquina de masaje: “Dije que no muchas veces, pero él no se rendía”. También que en el rodaje el actor le gritó tanto a ella como a otros miembros del equipo.

Más tarde, durante una entrevista en un programa de televisión en el que promocionaban la película, Murray le acariciaba el brazo y en un momento dado le bajó el tirante del vestido. “¿No es increíble? Es terrible”, dijo Davis en una entrevista reciente con I News. En el programa Davis dijo que aquello era muy parecido a lo que pasó en la audición. “Lo primero que hizo fue sacarme la camiseta de los pantalones y empezar a hacerme cosquillas en el estómago”.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/01/hombre-con-sombrero-y-corbata-6f678b66.jpg El actor, protagonista de películas como “Ghostbusters”, Groundhog Day” y “Lost in Translation”, entre otras, ha sido acusado comportamientos inapropiados. (EFE/EPA/ETTORE FERRARI)

Seth Green, cocreador de “Robot Chicken” y parte de “Austin Powers” y “Buffy The Vampire Slayer”, entre otros, dijo recientemente que también tuvo un encuentro desagradable con el actor en las bambalinas de Saturday Night Live cuando era un niño. “Me vio sentado en el brazo de un sillón y montó un gran alboroto porque yo estaba en su asiento. Y yo estaba como: eso es absurdo, estoy sentado en el reposabrazos de este sofá. Hay más sitios en el sofá”, contó en el programa “Good Mythical Morning”, de acuerdo con Variety.

Aunque su madre le sugirió que se moviese, él permaneció sentado. En la entrevista, Green se preguntó si era tan idiota, tan grosero como para decirle a un niño de nueve años que se levantase y que qué tipo de juego de poder era aquello. “Me agarró por los tobillos”, continuó, “me agarró bocabajo, colgando sobre un cubo de basura y me dijo: la basura va al cubo de basura. Yo gritaba y balanceaba mis brazos, salvajemente, en contacto total con sus pelotas. Me soltó en el cubo y el cubo cayó. Estaba horrorizado. Me fui corriendo, me escondí bajo la mesa de mi camerino y lloré”.

En 2008, la diseñadora de vestuario Jennifer Butler, con quien llevaba once años casado, pidió el divorcio y aseguró que Murray le había pegado en la cara y le había dicho que tenía suerte de que no la hubiera matado, según recogieron diversos medios. Un año después, Josep McGinty, director de “Charlies’s Angels” contó a The Guardian que el actor le había dado un cabezazo, declaraciones que Murray calificó de mentira.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/01/bill-murray-con-traje-y-corbata-e9d2d670.jpg Bill Murray y la actriz Frances McDormand, durante el Festival de Cine de Roma, en octubre de 2019. (EFE/EPA/ETTORE FERRARI)

En ese mismo rodaje, Murray gritó y profirió insultos contra la actriz Lucy Liu en un ensayo, según contó ella el año pasado. Al parecer, el actor se molestó por una escena que había sido reescrita en una sesión a la que él no pudo acudir. “Me defendí y no me arrepiento”, dijo ella en el podcast Asian Enough de Los Ángeles Times, según recogió Deadline, “porque no importan qué tan abajo en el tótem estés o de dónde vengas, no hay necesidad de ser condescendiente o menospreciar a otras personas”. Murray, en 2009 y de acuerdo con el medio, dijo a The Times of London al respecto: “Mira, te voy a echar por completo si estás trabajando conmigo y no eres profesional”.

Murray nació en septiembre de 1950 en Illinois, Estados Unidos, y comenzó su carrera en la National Lampoon Radio Hour, en 1975. Dos años después pasó a formar parte del reconocido programa “Saturday Night Live”, en el que estuvo hasta 1980. Un año antes de despedirse del espectáculo debutó en el cine, con “Meatballs”. En 1984 coprotagonizó “Ghostbusters”, uno de sus mayores éxitos, junto a “Groundhog Day”, de 1993. En su filmografía se encuentran también otros trabajos como “Ed Wood”, de 1994 y “Rushmore”, de 1998; “Lost in Translation”, de 2003, y “Broken Flowers”, de 2005. Su último trabajo hasta la fecha es “The Greatest Beer Run Ever”, estrenada este año.