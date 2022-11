El éxito de Jeff Goldblum

“Estaba obsesionado con ello”, dijo el actor sobre la actuación en una entrevista en el programa Sunday Today with Willie Geist el pasado verano. “Ellos estaban de acuerdo y lo apoyaban”, aseguró en referencia sus padres, “y luego en poco tiempo comencé a conseguir trabajo y ganarme la vida”.

El actor nació el 22 de octubre en Pensilvania, Estados Unidos, en 1952. Su madre trabajaba en venta de electrodomésticos y su padre era médico y aparte de él, el matrimonio tuvo otros tres hijos. “Mientras crecía, tenía dos hermanos mayores y una hermana pequeña. Siempre hemos estado muy unidos”, dijo a Vulture en 2021. “Nuestros padres nos expusieron a cosas culturales, eran muy curiosos. Ambos quisieron ser actores”.

Entre quinto, sexto y séptimo, Goldblum acudió al campamento Chatham Music Day Camp y fue allí, contó al medio, cuando su mundo de curiosidad y pasión se desató. “Había artes y manualidades, apreciación de piano y la música, y softball. Hubo teatro por primera vez, lo que realmente hizo que decidiera que quería ser actor”, aseguró. “Luego, entre los grados novenos, décimo y undécimo, asistí a sesiones de seis semanas en la Carnegie Mellon Uninversity. Y fue entonces cuando realmente me obsesioné con ser actor”.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/01/550096961541-dafe5e0b.jpg Jeff Goldblum cumple 70 años en un gran momento profesional. (EFE/EPA/NINA PROMMER)

Durante sus dos últimos años de instituto, relató Goldblum a Parade en 2016, su amor por la actuación no era un secreto para nadie. A los 17 años dejó la casa familiar y cambió de ciudad para buscar fortuna como actor: “Vine a New York, me quedé y pa-pa pa-pa”, dijo a Esquire en 2014.

Sus primeros pasos como actor profesional fueron sobre las tablas en “Two Gentlemen of Verona”, en Broadway. Poco a poco fue metiendo la cabeza en el cine y televisión, con pequeños roles. En 1977 formó parte del reparto de “Annie Hall” y fue sumando títulos como “Thank God It’s Friday”, “Invasion of the Body Snatchers” o “The Big Chill”, entre otros y en 1986 protagonizó “The Fly”, de David Cronenberg, que lo convirtió en una cara reconocible.

A Parade aseguró que no era la fama y el dinero más lo que ansiaba: “Era expresarme y hacer algo que amaba por sí mismo. Ama el arte, en lugar de la fama y el dinero”. El salto a la popularidad, dijo a Vulture, fue gradual. “Todavía parece ser gradual”, dijo. “Había un tipo en el hotel hace dos días que dijo: ¡Hey, señor Bloomberg, me alegro de verle! Nunca sé si es descortés corregirlo o no”.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/01/emilie-livingston-jeff-goldblum-con-traje-formal-ea0163e0.jpg Jeff Goldblum y su actual esposa, la exgimnasta Emilie Livingston. (EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN)

El éxito de “Jurassic Park”

Tras “The Fly”, trabajó en otras cintas como “Vibes”, “The Tall Guy” y “Deep Cover”, entre otras, y en 1993 fue parte del gran éxito de Steven Spielberg, “Jurassic Park”. En ella interpretaba al doctor Ian Malcolm, personaje al que volvió en las cintas sucesivas “The Lost World: Jurassic Park”, en 1997, “Jurassic World: Fallen Kingdom”, en 2018 y la reciente “Jurassic World Dominion”.

Goldblum cuenta con una larga filmografía que incluye, además de los proyectos mencionados, otros como “Independence Day”, “Silverado”, “Beyond Suspicion”, “The Right Stuff”, “Perfume”, “Igby Goes Down”, “The Life Aquatic With Steve Zissou”, “Nashville” o “The Grand Budapest Hotel”.

A Goldblum le precede la fama de seductor. “El modo predeterminado de Jeff es coqueteo”, dijo el actor Bob Odenkirk, con quien compartió set en “Mr. Show”, a GQ en 2017. “Debe conducir a través de las cabinas de peaje y los operadores dicen: Creo que Jeff Goldblum coqueteó conmigo. Me acaba de dar 55 centavos, pero la forma en que lo hizo…”.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/01/una-caricatura-de-jeff-goldblum-con-traje-y-corbata-32ebfb50.jpg Jeff Goldblum no ha perdido la imagen de tipo simpático y estiloso que le acompaña hace años. (EPA/CLAUDIO ONORATI)

La también actriz Sara Silverman, con quien coincidió en las series “The League” y “The Larry Sanders Show”, comentó: “Ahora está con Emilie y llevan mucho tiempo locamente enamorados, pero a él le encantan las mujeres. Estuvo enseñando interpretación durante mucho tiempo y recuerdo que me burlaba de él y decirle: tú solo enseñas para poder estar alrededor de chicas de 19 años con ojos soñadores. Y él estaba como: por supuesto”. “Jeff es el encanto personificado”, dijo Glenn Close.

Goldblum ha estado casado en tres ocasiones. La primera con la actriz Patricia Gaul, desde 1980 a 1986. Luego, en 1987, contrajo segundas nupcias con la también actriz Geena Davis, con quien estuvo tres años y, aunque no llegaron a pasar por el altar, también tuvo planes de hacerlo con su compañera de “Jurassic Part” Laura Dern, con quien mantuvo una relación de dos años.

En la actualidad, Goldblum está casado desde 2014 con la exgimnasta olímpica, Emilie Livingston, a la que lleva cuarenta años y con la que tiene dos hijos, uno de siete años, Charlie Ocean, y otro de cinco, River Joe.