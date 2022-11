Martin Scorsese sigue en rodaje

“Una de las cosas que me encaminó en la dirección de la narración visual fue el hecho de que vengo de una familia de clase trabajadora”, dijo el director en un vídeo publicado en Edutopia, la página web de la Fundación Educativa George Lucas. “Yo era un niño enfermizo. Tenía asma muy fuerte y no podía hacer deporte, así que me llevaban al cine y la iglesia. Junto con películas, vi muchas series de televisión. Estaba adquiriendo alfabetización visual en ese momento, aunque no entendía que eso estaba pasando”, aseguró.

Scorsese, cuyo nombre completo es Martin Marcantonio Luciano Scorsese, nació el 17 de noviembre de 1942 en Queens, Nueva York. Fue el hijo menor de Catherine y Charles Scorsese, de raíces sicilianas, que trabajaban en el Garment District de Nueva York cosiendo y planchando, respectivamente. Cuando tenía siete años, la familia se mudó a Little Italy, un barrio ubicado en Manhattan que comenzó a albergar a inmigrantes italianos que llegaban a finales del siglo XIX.

De adolescente, Scorsese asistió al seminario para llegar a ser cura, pero sus tardanzas y sus riñas hicieron que lo expulsasen un año después. “Pensaba que, si podía convertirme en sacerdote, podría ser como él o tan influyente como lo era para nosotros en ese momento”, dijo el director a USA Today sobre el padre John Principe, el cura al que quería emular. “No me di cuenta de que la vocación es una llamada real. Es mucho más que querer ser como otra persona”.

Con el seminario ya a un lado, Scorsese regresó al cine y se graduó en esta disciplina en la New York University en 1966. Un año después, dirigió “Who’s That Knocking at My Door?”, protagonizada por Harvey Keitel y que exploraba la vida en el barrio en el que creció. Este trabajo le abrió las puertas a ser asistente de dirección y supervisor de edición de “Woodstock”, el documental sobre el festival de 1969 que acabó ganando un Óscar.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/19/martin-scorsese-con-traje-y-corbata-sonriendo-63feb1e6.jpg

Luego llegaron otros títulos como “Boxcar Bertha”, “Mean Streets” y “Alice Doesn’t Live Here Anymore”. En 1976 estrenó la todavía alabada y celebrada “Taxi Driver”, protagonizada por Robert DeNiro y con una jovencísima Jodie Foster. “Fue un período duro en la historia de Nueva York”, dijo el director a Vulture en 2015 sobre el rodaje en la ciudad y si tuvo que hacer algo para que las calles parecieran un infierno.

“Aparentemente, parecía como si la ciudad se estuviese desmoronando, había basura por todas partes y para alguien como Travis, que venía del Medio Oeste, el Nueva York de mediados de los setenta sería un infierno, eso debe haber provocado visiones del infierno en su mente. Pero una cosa puedo decirles: no tuvimos que `vestir´ la ciudad para que pareciera un infierno”.

Scorsese cerró la década de los setenta, en la que entabló amistad con los también directores Francis Ford Coppola, George Lucas, Steven Spielberg y Brian de Palma, con “New York, New York”. El director estrenó el siguiente decenio con “Raging Bull”, a la que siguieron “The King of Comedy”, “After Hours”, “The Color of Money” y “The Last Temptation of Christ”.

Un solo Óscar

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/19/martin-scorsese-con-un-microfono-en-la-mano-b8a4a068.jpg

Por “Raging Bull” consiguió su primera nominación, de las catorce que atesora, al Óscar. Hasta el momento, solo se ha llevado una estatuilla a casa. Fue a mejor director, por “The Departed”, en 2008. Sus dos últimas nominaciones, a mejor película y dirección, por “The Irishman”, datan de 2020.

“Estaría bien. Acepto todos los premios. Me gustan. No te olvides de que cuando era niño veía los premios de la Academia en la televisión y siempre quise uno, o varios, como uno de mis directores favoritos, John Ford. Ganó seis”, dijo en 1987 a Interview Magazine sobre la posibilidad de conseguir una nominación por “The Color of the Money”. “Por otro lado, Orson Wells, que está en lo más alto de mi lista, no ganó ninguno. Alfred Hitchcok no ganó ninguno. Howard Hawks no ganó ninguno”.

En los noventa firmó otros éxitos como “Goodfellas”, “Cape Fear”, “The Age of Innoncence” y “Bringing Out the Dead”. Con el nuevo milenio llegaron “Gangs of New York”, “The Aviator”, “The Departed” y “Shutter Island”. En 2011 dirigió “Hugo”, una película dirigida al público infantil y basada en el libro de Brian Selznick “The Invention of Hugo Cabret”. Tras este giro de timón, regresó a sus tonos habituales con “The Wolf of Wall Street”, en 2013.

Tres años después, Scorsese dirigió una de sus películas más personales, “Silence”, basada en la novela de Shusaku Endo. La historia sigue a dos jesuitas que viajan a Japón para buscar su mentor desaparecido y difundir el catolicismo. “Es asombroso que, con todas las cosas en contra de la película, se hizo y se va a proyectar”, dijo el director a USA Today en otra ocasión sobre la cinta, un proyecto que se remontaba décadas atrás. “Hubo mucho sacrificio, muchos problemas, muchos retrasos. Pero a esto es a lo que sentí que debía dedicar mi tiempo”.

En 2019, “The Irishman”, su última película hasta la fecha, se estrenó en cines a la vez que en una plataforma digital. El estreno de “Killers of The Flower Moon”, su próximo trabajo, está previsto para 2023. Este western, basado en libro de David Grann, “Killers of the Flower Moon: The Osafe Murders and the Birth of the FBI”, retrata los asesinatos en una comunidad indígena de Estados Unidos, en los años veinte del siglo pasado, y la investigación del FBI que se ocupó de ellos.

(Texto: Samuel Díaz)