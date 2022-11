Chris Hemsworth, un Superhéroe en lucha contra el alzhéimer

El actor, conocido por dar vida a Thor en las películas del Universo Marvel, ha anunciado una pausa temporal en su carrera al descubrir que tiene un alto riesgo de desarrollar esta terrible enfermedad neurodegenerativa.

“Vive con el mayor sentimiento de gratitud y amor hacia la vida que puedas. No sabes cuándo se acabará tu tiempo, no sabes lo que te depara el mañana… Así que vívelo al máximo”.

Son las palabras de Chris Hemsworth cuando, en entrevista con Vanity Fair, confiesa que el descubrimiento durante el rodaje de “Limitless” sobre sus posibilidades de desarrollar alzhéimer le ha hecho querer tomarse un alto en el camino.

Un camino que, martillo en mano, le ha hecho cosechar una extensa carrera cinematográfica a la velocidad del trueno, y que se remonta a 39 años atrás.

TALENTO NATURAL

Christopher Hemsworth nació en Melbourne (Australia) el 11 de agosto de 1983. Es hijo de Leonie van Os y Craig Hemsworth, y hermano de los también actores Luke y Liam Hemsworth.

Chris, el hermano de en medio, tiene por parte de madre ascendencia irlandesa y neerlandesa, mientras que de su padre ha heredado sangre británica y alemana. Creció principalmente entre Melbourne y Bulman.

Fue su hermano mayor, Luk, quien animó a Christopher a probar con la actuación, ya que él no tenía claro a qué dedicarse. Tanto ellos como Liam hacían un trayecto de dos horas, de Isla Phillip a Prahran para recibir clases de interpretación de la mano de Louise Talmadge.

De hecho, Talmadge desveló para TV Tonight que “los hermanos Hemsworth tenían un talento natural para la actuación”. Además, describió a los tres como “muy trabajadores” y no dudo en dejar clara su admiración.

“Nunca tuve que repetirles las cosas, siempre estuvieron dispuestos, siguieron todos los consejos y aprovecharon cada oportunidad con una profesionalidad que no se ve a menudo a tan corta edad”, expresó la instructora.

Así, su primer papel importante fue en la serie “Guinevere Jones” (2002) donde dio vida al Rey Arturo. Después tuvo algunos papeles episódicos y en 2006 concursó en “Dancing with the Stars” junto a la bailarina profesional Abbey Rose, quedando en quinta posición.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/26/chris-hemsworth-con-un-microfono-en-la-mano-d8964778.jpeg

De esta etapa, fue relevante su papel de 2004 a 2007 trabajó en la serie “Home and Away”. Allí trabajó con su primera novia conocida: la actriz australiana Isabel Lucas, con la que mantuvo una relación entre 2005 y 2008.

En 2007 se mudó a Los Ángeles, pero no debutó en el cine hasta 2009, en las películas “A Perfect Getaway” y “Star Trek”. Un año después, en 2010 trabajó en los filmes “Ca$h” y “Ollie Klublershturf vs the Nazis”.

Ese mismo año se casó con la actriz y modelo española Elsa Pataky, con quien tiene tres hijos: la mayor, India (2012), y los gemelos Sasha y Tristan (2014). Sobre su vida en familia en Australia, Hemsworth se pronunció al Daily Telegraph este año: “La vida es dulce. Es genial y no podría estar más feliz”.

SUPERHÉROE Y DIOS

Pero la fama de Chris Hemsworth estallaría catapultándole como estrella internacional cuando en 2011 fue elegido para dar vida a Thor, el dios y superhéroe del Universo Marvel en las películas de la franquicia.

Para el papel, Hemsworth tuvo que seguir una dieta alta en proteínas y un intenso entrenamiento con el fin de aumentar su musculatura: “no me había puesto a levantar pesas hasta ese momento, todo era bastante nuevo para mí”, confesó a Men’s Health el actor, que hasta entonces se había mantenido en forma gracias a otros deportes como boxeo o fútbol australiano.

Posteriormente, en una entrevista concedida a The Telegraph, el actor se mostró hastiado de que la gente solo valorase su físico: “el culturismo está considerado una vanidad superficial, mientras que, si subiera mucho de peso de forma poco saludable o me pusiese extremadamente delgado para un papel, me tomarían como un actor serio”.

Hemsworth explicó que “entrenar a lo largo de 10 años es un trabajo de tiempo completo. Eso y luego un día de 12 horas de rodaje es una verdadera rutina”, comparándolo con el de un “atleta profesional”, aunque admitió que “también es increíblemente gratificante”.

En total, Chris Hemsworth ha sido Thor en las siguientes películas: “Thor” (2011), “The Avengers” (2012), “Thor: The Dark World” (2013), “Avengers: Age of Ultron” (2015), “Doctor Strange” (2016), “Thor: Ragnarok” (2017), “Avengers: Infinity War” (2018), “Avengers: Endgame” y “Thor: Love and Thunder” (2022) y en las series “Loki” (2021) y “What if…?” (2021).

Pero por supuesto su filmografía no se limita solo a interpretar al superhéroe asgardiano, ya que también ha participado en otros trabajos como: “Snow White & the Huntsman” (2012), “Rush” (2013), “Star Trek Into Darkness” (2013), “In the Heart of the Sea” (2015), “The Huntsman: Winter's War” (2016), “Ghostbusters” (2016), “12 Strong” (2018), “Bad Times at the El Royale” (2018), “Men in Black: International” (2019), “Extraction” (2020) y “Spiderhead” (2022).

Además, Hemsworth protagonizará “Furiosa” (secuela de la película de 2015 “Mad Max: Fury Road”). También está pendiente su participación en un biopic del luchador Hulk Hogan, aunque sobre esto el actor ha desilusionado a los fans: “creo que Todd Phillips está ocupado haciendo ‘Joker 2’ y yo lo he estado con otras películas”, dijo en una entrevista con el comunicador Chris Van Vliet.

Y, sobre si volverá a coger el martillo en una hipotética quinta entrega de la saga de Thor, el actor se pronunció en el podcast Happy Sad Confused: “no sé si me van a invitar de nuevo, pero si así fuera creo que tendría que ser una película drásticamente distinta en tono y en todo”. Porque para él, las anteriores películas “eran muy similares, sería hora de reinventarlo”.

Aunque a raíz de un descubrimiento en su último trabajo, la serie documental “Limitless” de Disney+ y National Geographic, su carrera se ha puesto en pausa.

LÍMITES DEL ALZHÉIMER

El proyecto “Limitless With Chris Hemsworth” somete al actor a condiciones extremas, poniendo a prueba sus límites: bañarse en aguas congeladas, sobrevivir en entornos hostiles, trepar por una cuerda a miles de kilómetros, ayunar varios días, desatarse bajo el agua o escapar de un bosque orientado por su memoria; son algunos ejemplos.

“Fue un desafío muy exigente, pero estoy satisfecho de haberlo hecho”, ha señalado Hemsworth, “todo se trata de la disciplina que uno tenga, la resiliencia y la capacidad de sonreír frente a la adversidad”.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/26/una-caricatura-de-un-hombre-con-barba-y-bigote-eaf59219.jpeg

“La experiencia me sacó de mi zona de confort y sacó a relucir mis miedos”, confesó el actor. Uno de ellos, en concreto, ha sido el que le ha llevado a tomar su decisión de retirarse temporalmente de la actuación.

A raíz del documental, para el episodio “Memory”, Hemsworth se sometió a varios exámenes, incluyendo un test de ADN que dio un resultado inesperado: el actor posee dos copias del gen ApoE4, una por cada progenitor.

Esta condición que solo se da entre el 2% y el 3% de la población mundial, hace a Hemsworth entre 8 y 10 veces más propenso de desarrollar alzhéimer, aunque el actor ha aclarado a Vanity Fair que “no es tan determinante como se consideraba hace diez años, pero es un fuerte indicio”

“Para mí tener esta información es algo positivo porque no habría hecho ciertos cambios”, dijo Chris, que pese a saberlo desde ese momento del rodaje, no lo desveló hasta ahora: “Realmente, la noticia desencadenó en mí la necesidad de tomarme un tiempo libre”.

“Desde que terminé de grabar la serie, me he dedicado únicamente a ir finalizando proyectos que ya tenía firmados. Ahora, cuando termine la gira promocional, volveré a casa y descansaré con mis niños y mi esposa, e intentaré simplificar las cosas”.

Hemsworth decidió incluir en el documental este suceso para concienciar sobre el alzhéimer porque “si esto sirve para motivar a la gente a cuidarse mejor y les ayuda a entender que pueden tomar medidas, entonces es fantástico” y desveló cuál es su mayor temor: “la idea de no recordar a mi mujer y a mis hijos”.

Además, matizó su decisión como algo temporal: “no es que haya entregado mi renuncia… pero si algo va a alejarme de mi familia, tiene que ser una experiencia constructiva, positiva y colaborativa”.

Así que, no teman: Hemsworth, con o sin martillo, regresará para seguir brillando en la gran pantalla durante, esperemos, muchos años.

Por Nora Cifuentes