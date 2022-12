Sony Pictures trabaja en un biopic sobre la figura de Bruce Lee

Sony Pictures se encuentra en fase de desarrollo de un biopic sobre la leyenda de las artes marciales Bruce Lee con Ang Lee ("Life of Pi") como director, adelantó este miércoles el medio especializado en cine Deadline.

El filme, que oficialmente aún no tiene título, versará sobre la carrera de la figura de nacionalidad chino-estadounidense que dejó un legado en la industria de Hollywood como director y actor con películas como "Fist of the Fury" (1972), "The Way of the Dragon" (1972) y "Enter the Dragon" (1973).

Estas cintas, sumadas a la serie de televisión "The Green Hornet" (1966), sirvieron para encumbrar como estrella a Bruce Lee (1940-1973) y convertirlo en uno de los mayores referentes de las artes marciales mixtas desde la década de los setenta.

No obstante, su legado también se extendió a otros campos como la filosofía y sus reflexiones siguen siendo recordadas por las generaciones posteriores a su fallecimiento.

Sobre este punto, habrá que esperar al estreno de la obra para conocer cómo refleja la causa de la muerte de Lee, aún en el aire cincuenta años después.

De hecho, justamente en el último número de la revista Clinical Kidney Journal, publicado la semana pasada, se apuntó hacia la hiponatremia -la incapacidad del riñón para excretar el exceso de agua- como principal hipótesis del deceso.

El oscarizado cineasta taiwanés Ang Lee dirigirá este biopic guionizado por Dan Futterman ("Capote") y en el que su propio hijo, Mason Lee, encarnará al referente de las artes marciales.

"Bruce Lee fue un puente entre Oriente y Occidente que introdujo el Gung Fu (arte filosófico de autodefensa) en el mundo. Además, fue un artista icónico que revolucionó tanto las artes marciales como el cine de acción", manifestó Ang Lee en un comunicado recogido por el citado medio.