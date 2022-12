Muere actor de la serie "Orange Is the New Black"

Brad William Henke personificó al guardia de seguridad Dessi Piscatella en Orange Is the New Black. ( FUENTE EXTERNA )

Fue encontrado muerto el actor y exdeportista Brad William Henke a los 56 años. Por el momento, se desconocen las causas de su muerte.

Según reportes de medios estadounidenses, la antigua estrella de la NFL y actor de series como "Orange is the New Black" falleció mientras dormía, así lo informó su propia familia. Había participado en varias ficciones de éxito y obtuvo papeles relevantes en varios filmes.

"Brad era un hombre increíblemente amable con una energía alegre. Un actor muy talentoso, le encantaba ser parte de esta comunidad... y nosotros también lo amamos. Nuestros pensamientos están con su esposa y su familia", declara a TMZ su mánager, Matt DelPiano.

Antes de ser actor, Henke jugó en la NFL desde 1989 a 1994, año en el que se retiró del fútbol americano debido a los contínuos problemas físicos que arrastró. En su haber está la final de la Superbowl que disputó en 1990 mientras estaba en las filas de los Denver Broncos.

Tras dejar el deporte profesional, no tardó en encontrar una nueva ocupación. Fue contratado para series como "Puentes de Nash", "Urgencias" y "Yendo a California". Al mismo tiempo, supo hacerse un hueco en la gran pantalla y se dejó ver en películas como "El asesinato de Richard Nixon" o 'El admirador'.

Apareció en varios episodios de "CSI", "Bones" o "Mentes criminales". Sin embargo, su carrera cambió cuando en 2016 fue contratado para ser el guardia de seguridad Dessi Piscatella, en la serie "Orange is the New Black", donde se mantuvo hasta 2018. Tras ello, participó en ficciones como "MacGyver" y "Ley y orden".