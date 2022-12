"The Whale", y un Brendan Fraser de 265 kilos, llegan a los cines de EE.UU.

"The Whale", la película que muestra a Brendan Fraser en la piel de una persona con obesidad mórbida, aterriza este fin de semana en los cines de EE.UU. para medir su impacto antes de que la Academia de Hollywood decida si su interpretación merece ser nominada a la estatuilla en 2023.

Fraser, cuya caracterización levantó el aplauso más intenso de la última edición del Festival de Venecia, sufrió una enorme transformación física y tuvo que portar una prótesis de 130 kilos para alcanzar los 265 de peso que acumulaba Charlie, el personaje protagonista al que representó.

Charlie es un profesor de inglés que tras la muerte de su novio empieza a engullir comida basura en un intento de anestesiar su dolor y apartarse del mundo exterior.

Hasta que acaba por tocar fondo y entonces decide reconstruir la relación con su hija adolescente, Ellie (Sadie Sink), de la que se separó al abandonar su hogar para empezar su relación.

La trama transcurre en una única localización -la casa- y tiene solo cinco personajes, lo que dota a este drama de un marcado carácter psicológico.

La cinta está dirigida por Darren Aronofsky ("Black Swan", 2010) y se basa en la obra teatral homónima de Samuel D. Hunter, con cuya historia empatizó sobremanera el propio Brendan Fraser.

Y es que el actor estadounidense, uno de los más populares de los años 90 por papeles como "George of the Jungle" o la trilogía "The Mummy", sabe bien lo que es tener a su propia mente jugándole en contra.

Fraser fue relegado de la élite de la industria de Hollywood y dejaron de acompañarle los focos mediáticos después de experimentar problemas personales, como un divorcio o una depresión tras sufrir acoso sexual, que afectaron a su desempeño en la gran pantalla.

Ahora, el intérprete sueña con la misma redención que busca el personaje de Charlie en "The Whale" y su actuación ha despertado comentarios tan positivos que no se descarta que pueda colarse en la lista de nominados en la categoría de mejor actor para los Óscar 2023, la cual se anunciará el próximo 24 de enero.

"The Whale" compartirá protagonismo en la cartelera de este fin de semana con "Empire of Light", un drama escrito por Sam Mendes con Olivia Colman y Colin Firth en su reparto, y con el musical titulado "Roald Dahl´s Matilda The Musical" que adapta el clásico infantil bajo la dirección de Matthew Warchus.