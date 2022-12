Zoë Saldaña, la actriz más taquillera de la historia que busca retomar su reinado

Dos de las películas que más dinero han recaudado en la historia tienen algo en común: Zoë Saldaña. Esta bella y talentosa actriz, que ha logrado un éxito arrasador en ‘Guardianes de la Galaxia’ y en la saga de ‘Avengers’, también le dio vida a Neytiri, estrella del filme más taquillero de la historia, ‘Avatar’.

De padre puertorriqueño y madre dominicana, Zoë Yadira Saldaña Nazario, nacida el 19 de junio de 1978 en New Jersey, regresa en ‘Avatar: The Way of Water’ que se estrenó este 16 de diciembre.

La perimera entrega obtuvo $ 467,365,246 en todo el mundo, ubicándola en el puesto 14. para 2013, y convirtiéndola en la película más taquillera de la franquicia.

Zoë es un imán para llevar al cine. Su personaje en el lanzamiento de 2013 del videojuego Star Trek. En 2014, Saldaña interpretó a Gamora en la exitosa película Guardianes de la Galaxia.

Además de las dos mencionadas, Saldaña también estuvo en Avengers: Infinity War, que también se encuentra entre las 5 cintas más taquilleras de la historia y esto la convierte en la segunda actriz más rentable del cine con más de 11.000 millones de dólares de ganancias en las producciones en las que ha trabajado.

“Avatar The Way of Water” es un gran espectáculo

Es imposible hablar sobre “Avatar: The Way of Water” (“Avatar: El camino del agua”) sin sonar exagerado. Pero la secuela de James Cameron es una experiencia cinematográfica verdaderamente impresionante que te hará flotar en un éxtasis de gran presupuesto.

No importa si pensaste o no en los últimos 13 años sobre lo que pasaba en Pandora o cómo les estaba yendo a Jake Sully (Sam Worthington) y Neytiri (Zoe Saldaña), asumiendo que recordabas sus nombres. “The Way of Water” sorprenderá a los creyentes de “Avatar” e incluso a los agnósticos como yo, por lo menos por tres horas y 12 minutos.

La película no es sólo visualmente atractiva, es espiritualmente rica, una simple pero profunda historia sobre familia y el mundo natural que es mucho mejor que la primera. Tres horas y 12 minutos podría sonar excesivo.

Pero cuando un cineasta aprovecha el tiempo, como Cameron y muchos otros antes que él, es una experiencia inigualablemente gratificante. En otras palabras, no es mucho pedir que permanezcas en el cine. Y se te olvida revisar la hora desde la primera escena de Pandora y el relato de Jake sobre lo que ha pasado en la última década.

Él y Neytiri tienen tres hijos ahora: Neteyam (Jamie Flatters), Lo’ak (Britain Dalton), Tuk (Trinity Jo-Li Bliss) y una hija adoptiva Kiri (Sigourney Weaver), y viven felices en el bosque. “La felicidad es sencilla”, dice Sully. “¿Quién se iba imaginar que un bobo como yo podría descifrar el enigma?”.

Pero como es de esperar, este estado idílico no puede durar para siempre. Los humanos están a la caza de Jake, con un antagonista conocido encabezando la misión. Y pronto su familia se ve obligada a huir a otra parte de Pandora, en la costa, con una nueva tribu liderada por Ronal (Kate Winslet) y Tonowari (Cliff Curtis), quienes los reciben a regañadientes y tratan de enseñarles cómo vivir rodeados de agua.

Vale la pena destacar que Cameron no atiborró la película con acción aturdidora de un extremo a otro ni de una trama innecesariamente complicada. Hay grandes partes de la película que se tratan simplemente de explorar el ambiente con los personajes, deleitarse en los corales o divertirse con la belleza de enormes creaturas marinas.

Películas más taquilleras

Datos

Recaudación mundial

1. Avatar: $2 923 818 852

2. Avengers: Endgame $2 797 501 328

3. Titanic: $2 201 657 264

4. Star Wars: Episodio VII - El despertar de la Fuerza $2 069 521 700

5. Avengers: Infinity War: $2 048 359 754

