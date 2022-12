Todas las vidas de Anthony Hopkins

Hopkins nació el día de Nochevieja de 1937 en Port Talbot, Gales, como hijo único del matrimonio formado por Muriel y Richard Arthur. “Ella era una mujer fuerte, poderosa. Creo que era como todas las madres, un poco posesiva. Soy el hijo único”, dijo al Washington Post en 2021.

“Pero yo no sería normal, no sería nada sin ese vínculo o esa conexión”. Sobre su padre, dijo a The Guardian en 1998 que era un hombre de energía colosal. “Al igual que lo era su padre. Energía violenta. Creo que eso es lo que mató a mi padre, era muy nervioso”.

Su paso por el colegio no fue un camino de rosas. “Era patético en la escuela en Port Talbot. No sé si era dislexia o trastorno de déficit de atención, o simplemente era un niño problemático, pero me senté en la parte de atrás de la clase y no sabía de qué hablaba ninguno de los profesores. Yo era el último de la clase en todo. Y me hicieron sufrir”, confesó a Daily Mail en 2013.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/24/anthony-hopkins-con-un-traje-de-color-negro-con-letras-blancas-en-la-mano-ae7915ed.jpg

Sin embargo, aquella rabia que sentía se transformó en una motivación: “Pensé: me vengaré, me haré rico y famoso y se van a enterar”. A los 19 años se vio en una clase de teatro aficionado de la YMCA (Asociación de Hombres Jóvenes Cristianos, por sus siglas originales en inglés). No sabía qué estaba haciendo allí, contó al medio, no había tenido antes interés en actuar ni sabía qué iba a hacer con su vida. “Pero probé, me gustó y seguí con ello”. Tras graduarse en el Cardiff College of Music And Drama, para la que consiguió una beca de piano, se unió al Arts Council como mánager director de escena y actor.

Fue movilizado por el Regimiento Real de Artillería y estuvo en el cuerpo dos años. Después volvió a la interpretación y se unió a la Royal Academy of Dramatic Art, donde estudió durante otros dos años. Tras pasar por las tablas del teatro y formar parte de la compañía del National Theatre, en 1968 llegó su debut en la gran pantalla, con “The Lion in Winter”.

¿Quieres vivir o morir?

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/24/550101889122-f7f328e4.jpg

Hopkins tenía talento y una prometedora carrera por delante, pero llevaba a rastras la adicción al alcohol. Un par de días antes de cumplir los 38 años se despertó en una habitación de hotel. No sabía cómo había llegado hasta allí. “Hace 45 años recibí una llamada de atención. Me dirigía al desastre. Estaba bebiendo hasta morir”, dijo el actor en redes sociales en 2020. “No soy un sermoneador, pero recibí un mensaje, un pequeño pensamiento, que decía: ¿quieres vivir o morir? Dije que quería vivir. Y de repente llegó el alivio y mi vida ha sido increíble”.

Tras varias películas y buenas palabras por su trabajo en títulos como “Magic” y “The Elephant Man”, su gran empujón en Hollywood llegó con la negativa de Gene Hackman a interpretar a Hannibal Lecter en “The Silence of the Lambs”. Hopkins aceptó el encargo de meterse en la piel del doctor Lecter en la adaptación cinematográfica de la novela de Thomas Harrys.

“Estaba en Londres en 1989, haciendo una obra llamada ‘M.Butterfly’. Mi agente envió el guion”, recordó el actor en una conversación con Jodie Foster para Variety. De acuerdo con el medio, tras leer diez páginas llamó a su agente para preguntarle si era una oferta real, porque le había parecido un gran guion. “No podía creer la suerte que tenía, y me daba miedo hablar contigo”, le dijo a Foster. “Pensé: acaba de ganar un Óscar”. Esta interpretación le valió a Hopkins su primer premio de la Academia.

A lo largo de su carrera, el galés ha sumado cerca de 90 títulos cinematográficos entre los que se encuentran, además de los citados, “Bram Stoker’s Dracula”, “The Remains of the Day”, “Titus”, “The Two Popes” y “Surviving Picasso”, entre otros.

El actor ha contraído matrimonio en tres ocasiones. La última, en 2003, con su actual esposa, Stella Arroyave. Hopkins tiene una única hija, Abigail, a la que abandonó de pequeña, tras separarse de su entonces mujer, la actriz Petronella Barker. En los noventa acercaron posiciones para volver a distanciarse después. “La gente se separa. Las familias se separan y sigues con tu vida”, dijo a Radio Times en 2018, según recogieron varios medios.

Hace unos años le diagnosticaron síndrome de Asperger leve, una afección dentro del espectro del trastorno autista. “Creo que un doctor me contactó… no lo sé. En realidad, no creo en eso. No me siento diferente. Creo están adornados. Tal vez esté equivocado. Tal vez soy un ignorante”, dijo al respecto en una entrevista con GQ.

(Texto: Samuel Díaz)