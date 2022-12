Jude Law, el medio siglo de uno de los chicos malos de Hollywood

Lleva más de media vida en el mundo de la interpretación y en su carrera ha habido hueco para papeles como el de un joven y ultraconservador papa, un robot gigoló o el mismo compañero de Sherlock Holmes, el doctor Watson. El actor británico Jude Law cumple 50 años sumando más títulos a su filmografía y en un momento tranquilo en lo personal.

David Jude Law nació hace ahora medio siglo (el 29 de diciembre de 1972) en Lewisham, en el sur de Londres, Inglaterra, donde se crio junto a sus padres y hermana. Sus padres, Margaret Anne Heyworth y Peter Law eran profesores de secundaria, aunque aficionados a las artes escénicas. “Tenían pasión por el teatro, el cine y la música, así que había mucho de eso en casa”, dijo el actor a Esquire en 2016. “Fue una infancia feliz, tuve mucho amor. Mucho ánimo, ilusión”.

Law no tardó mucho en sentirse atraído y en desarrollar también él una pasión por la interpretación y el cine. Según contó al medio, a los 14 años se saltaba las clases para coger un tren al centro de Londres y ver varias películas seguidas en el cine Prince of Wales, en Leicester Square. Con 15 años ya había pisado las tablas del teatro; a los 17 participó en la película para televisión “The Tailor of Gloucester” y consiguió un hueco en la serie “Families”. Entonces aparcó los estudios para centrarse en la interpretación.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/25/jude-law-con-un-traje-de-color-negro-en-la-mano-b6a89624.jpg Su última película estrenada es “Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore”, del universo Harry Potter, en 2022. (EFE)

A estos primeros trabajos le siguieron otros como las películas “The Crane” en 1992, “Shopping”, en 1994, y “I Love You, I Love You Not”, en 1996. Un año después, Law estrenó cuatro películas: “Bent”, “Wilde”, “Gattaca” y “Midnight in the Garden of Good and Evil”. Con estos títulos, Law se iba abriendo cada vez un espacio mayor en Hollywood. En 1999, “The Talented Mr. Ripley” le dio el empujón final al reconocimiento, además de su primera nominación al Óscar.

“Nunca planeé una carrera en el cine”, dijo a The Guardian hace nueve años. “No conozco a nadie que creciera en los setenta en Lewisham que lo hiciera. Simplemente no era realista. El teatro, sí. Crecí viendo y amando el cine, pero era ese otro mundo, las estrellas eran como Newman y Mitchum y McQueen. Y luego llegó esta increíble cosecha de actores: Tim Roth, Gary Oldman y Daniel Day-Lewis. Tim y Gary estaban a la vuelta de la esquina de donde yo vivía. Eso fue muy, muy influyente para mí. Recuerdo ver a Daniel Day-Lewis en ‘My Beautiful Launderette’ y pensar: Oh, el cine también puede ser parte de mi mundo”, aseguró.

Padre de seis hijos

A lo largo de los dos mil, Law siguió ampliando su filmografía con películas como “A.I. Artificial Intelligence”, “Road to Perdition” y “Cold Mountain”, por la que recibió su segunda nominación a un premio de la Academia. Más tarde fue parte de proyectos como “Alfie”, “Closer”, “The Aviator”, “Sherlock Holmes” y “The Grand Budapest Hotel”, entre otros.

Su película más reciente es “Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore”, del universo Harry Potter, este 2022 y en 2023 estrenará “Peter Pan & Wendy”. Paralelamente con el cine, Law siguió desarrollando su carrera en el teatro y en la televisión, donde cosechó reconocimiento gracias a la serie “The Young Pope”, de Paolo Sorrentino.

En ocasiones, la vida personal de Law ha eclipsado su faceta profesional. El actor conoció a su primera mujer, Sadie Frost, en 1992, en el rodaje de “Shopping”. “La fuerza del amor que sentía por Jude y su intensa ambición me hicieron sentir fuera de control”, escribió ella en su libro “Crazy Days”. Frost puso punto y final a su entonces matrimonio y ambos comenzaron una relación. En 1996, tuvieron al primero de los tres hijos que tuvieron en común y que se sumaba al que ya tenía la actriz de su relación anterior.

Tras su separación a principios de los dos mil, coincidió en el set de “Alfie” con la también actriz Sienna Miller en 2003, con quien se prometió en las Navidades de 2004. Unos meses más tarde se hizo público que Law había sido infiel a Miller con la niñera de sus hijos y la relación se rompió, aunque volvieron a intentarlo en ocasiones posteriores, siendo 2011 el año de su última y definitiva ruptura.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/25/una-pareja-posando-para-una-foto-65325022.jpg El actor Jude Law y su entonces pareja, Sienna Miller, en una imagen de 2005. (EFE)

En 2009, el actor se convirtió en padre por cuarta vez tras una relación breve con la modelo Samantha Burke.

En 2015, el actor dio la bienvenida a su quinto vástago. Fue junto a la cantante Catherine Harding. Ese mismo año conoció a la psicóloga Phillipa Coan, con quien contrajo matrimonio en 2019 y con quien tuvo a su sexto hijo en 2020.