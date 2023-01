Actriz de raíces boricuas Aubrey Plaza brilla en ‘The White Lotus’

La segunda entrega de la serie “The White Lotus” ha llegado a su fin y los huéspedes, trabajadores y visitantes del lujoso hotel ficticio que da nombre a la serie se han metido al público en el bolsillo. Entre ellos está Harper, a la que da vida la actriz y cómica Aubrey Plaza.

Aunque Plaza no es una recién llegada al mundo de la actuación, las aventuras y desventuras de su personaje en Sicilia le han hecho alcanzar nuevas cotas de popularidad y su interpretación le ha valido su primera nominación a los Globos de Oro.

En la segunda temporada, la acción transcurre en Taormina, Sicilia. Entre los visitantes que se alojan en The White Lotus están Harper, abogada, y su marido, Ethan, que se han convertido en millonarios tras la venta de la empresa que él fundó.

La pareja pasa las vacaciones con otro matrimonio, amigos de juventud de él, ya acostumbrados y confortablemente, a diferencia de ellos, instalados en el papel de ricos. Durante su estancia, se cuestionan su propia relación.

Harper es diferente. La vida de lujo a la que ha accedido y la visión de la vida de la otra pareja en ocasiones entra en conflicto con sus convicciones. Tiene carácter y, aunque intenta dejarse llevar, no puede evitar cierto picor de incomodidad en la nuca. Le incomoda la felicidad casi impostada de sus compañeros de viaje.

“Probablemente sea el primer proyecto que he hecho en el que estoy como, guau, esto me toca de cerca”, dijo a GQ sobre su personaje. “Este personaje soy yo”, sentencia.

Plaza nació en Wilmington, Delaware, Estados Unidos, hace 38 años. Su madre, abogada, es de ascendencia irlandesa y su padre, asesor financiero, puertorriqueño. Y tiene dos hermanas.

Cuando nació, sus padres aún no habían cumplido los veinte años, según contó a The Guardian, y los recuerda yendo a la escuela nocturna para completar sus estudios. “Mis padres son muy ambiciosos y vinieron de la nada. Así que crecí viéndolos trabajar realmente duro para llegar a donde están hoy. Y de niña tenía sed de hacerme un nombre”, dijo al medio este año.

La actriz estudió en un colegio católico femenino. “Yo era una estudiante muy activa”, dijo a NRP en 2017. “Creo que la gente se sorprendería de saber que era, ya sabes, siempre la presidenta de la clase. Fui presidenta del consejo estudiantil. No era el tipo de persona rara, que pone los ojos en blanco, sarcástica, April Ludgate [su personaje en la serie ‘Parks and Recreation’], que se sienta en la parte de atrás”, aseguró.

“NUNCA PENSÉ EN HACER OTRA COSA”.

Plaza dijo a Cosmopolitan en 2019 que en aquel entonces era “popular, pero no necesariamente guay”. De niña hizo una prueba para una obra del teatro comunitario y se quedó prendada de la posibilidad de hacer diferentes personajes.

“Sentí como, no sé, que podía sobrevivir mejor o algo”, aseguró a The Guardian. “Y luego nunca pensé en hacer otra cosa”. Llegado el momento, se matriculó en la escuela de cine en la New York University.

Fue durante aquel periodo universitario, concretamente con 20 años, cuando estando en casa de un amigo sufrió un derrame cerebral. “Ocurrió de la nada en medio de una frase.No creo que me hubiera sacado la chaqueta siquiera. Entré en el apartamento. Les estaba contando a mis dos amigos sobre el concierto de Hillary Duff al que había llevado a mi hermana menor la noche anterior”, contó la actriz a la radio pública estadounidense.

“Y luego me desmayé por un segundo. Y luego recuerdo que sonaba como un ruido muy fuerte. Y luego me llevé la mano la garganta y hacía como un sonido ‘ah’ porque no podía hablar porque el coágulo de sangre estaba en el centro del lenguaje de mi cerebro”, relató. Sus amigos llamaron a una ambulancia, la llevaron al hospital y permaneció en la unidad de derrames durante dos noches y luego fue trasladada a un hospital de Delaware.

Ya recuperada volvió a Nueva York, donde fue becaria en “Saturday Night Live”. En 2009, consiguió el papel que le dio el empujón: el de April Ludgate en la serie “Parks and Recreation”, que se mantuvo en emisión en 2015. Ese mismo año participó en dos películas, “Mystery Team” y “Funny People”.

Desde entonces, Plaza ha continuado nutriendo su carrera con títulos como la serie televisiva “Legion” y las películas “Scott Pilgrom vs The World”, “Ingrid Goes West”, “Life After Beth” y “Black Bear”, entre otros.