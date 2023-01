Lista de las películas aspirantes al Oso de la 73 edición de la Berlinale

La dirección de la Berlinale dio hoy a conocer los títulos de las 18 películas seleccionadas para la sección oficial a concurso de la 73 edición del festival internacional de cine de Berlín, que abrirá la estadounidense "She came to me", de Rebecca Miller, fuera de competición.

La siguiente es la lista de esos filmes, así como las representantes de España y Latinoamérica incluidas en la sección Encounters, la segunda del festival con carácter de competición.

Competición oficial:

- "20.000 especies de abejas", de Estíbaliz Urresola Solaguren (España)

- "Bai ta Zhi Guang" -"The shadowless Tower", de Zhang Lu (China)

- "Bis ans Ende der Nacht" -"Till the End of the night", de Chistopher Hochhäusler (Alemania)

- "Blackberry", de Matt Johnson (Canadá)

- "Disco Boy", de Giacomo Abbruzzese (Francia, Italia, Polonia, Bélgica)

- "Le gran chariot", de Philippe Garrel (Francia, Suiza)

- "Ingeborg Bachmann", de Margarethe von Trotta (Suiza, Austria, Alemania, Luxemburg)

- "Irgendwann werden wir uns alles erzählen" ("Someday we'll tell each other Everithing") de Emily Atef (Alemania)

- "Limbo", de Ivan Sen (Australia

- "Mal viver" -"Bad Living"-, de Joao Canijo (Portugal, Francia)

- "Manodrome", de John Trengove (Reino Unido)

- "Music", de Angela Schanelec (Alemania, Francia, Serbia)

- "Past Lives", de Celine Song (Estados Unidos)

- "Roter Himmel", de Christian Petzold (Alemania)

- "Sur l'Adamant", de Nicholas Philibert (Francia, Japón)

- "The survival of Kindness", de Rolf de Heer (Australia)

- "Suzume", de Makoto Shinkai (Japón)

Representantes del cine español o latinoamericano en la sección Encounters:

- "Adentro mío estoy bailando", de Leandro Koch (Argentina, Austria)

- "El eco", de Tatiana Huezo (México, Alemania)

- "Orlando, ma biographie politique", de Paul B. Preciado (Francia)

- "Samsara", de Lois Patiño (España).