Phoebe Waller-Bridge: Indiana Jones y mucho más

Phoebe Waller-Bridge ha formado parte del equipo de guion que dio forma a “No Time to Die”, la película con la que Daniel Craig se despidió como James Bond. ( EFE/EPA/NEIL HALL )

Waller-Bridge nació el 14 de julio de 1985 en el londinense barrio de Ealing, en Inglaterra. La guionista y actriz es la hija mediana, con una hermana mayor y un hermano pequeño, de Teresa y Michael, un matrimonio de clase media-alta con miembros con títulos nobiliarios en ambos lados, según publicó The Guardian en 2018.

Su madre era profesora en una escuela preparatoria y luego pasó a formar parte de Ironmonger’s Company, una de las Doce Grandes Compañías de Librea de Londres, las asociaciones comerciarles de la ciudad. Su padre, según publicó The Gentlewoman, cofundó el primer mercado de valores completamente electrónico y luego se retiró del mundo de las finanzas y se dedicó a la fotografía.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/23/un-par-de-personas-de-pie-sobre-superficie-terrosa-d71092b4.jpg Phoebe Waller-Bridge, en el papel de Helena, y Harrison Ford, como Indiana Jones, en una escena de “Indiana Jones and The Dial of Destiny” que se estrena el próximo junio. (LUCASFILM/JONATHAN OLLEY)

En la casa siempre había espacio para la creatividad y las hermanas Waller-Brigde jugaban a crear obras radiofónicas. “Las escenificábamos en un área realmente pequeño, como un armario”, dijo su hermana Isobel al medio. “Teníamos un micrófono y grava para crear el efecto de sonido de la gente caminando”.

A la actriz le gustaba el colegio, más o menos. “Realmente me gustaba la camaradería”, dijo a GQ Magazine. “Me encantaba que estuvieras rodeada de gente todo el tiempo. Ves a tus amigos todos los días”. Los deberes, sin embargo, no le gustaban nada. A los once años la matricularon en un internado y, de acuerdo con The Guardian, lo odiaba. Tras un curso, volvió a la escuela normal.

“Fue un instinto muy fuerte desde el principio. Simplemente sabía que quería estar en obras de teatro. Sabía que quería ser parte de una historia. Me encantaba contar historias. Me encantaba contar chistes. Me encantaba ver películas”, dijo a NPR sobre cómo supo que la actuación sería el camino que iba a emprender.

Las clases de teatro en la escuela, dijo, eran lo más divertido. Estaba permitido decir palabrotas y era una experiencia muy social. “Y simplemente recuerdo esa sensación de estar sobre el escenario”, aseguró. Tenía sobre ocho años cuando formó parte de la obra “Pigmalión” en el colegio. Quería el papel principal, pero obtuvo uno secundario, con unas tres líneas. Estaba enfadada y pensó que tenía que hacerlo divertido porque de alguna manera tenía que dejar huella con solo tres líneas.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/23/phoebe-waller-bridge-con-un-microfono-en-la-mano-1a755587.jpg Phoebe Waller-Bridge alcanzó un gran éxito con su serie Fleabag con la que ha ganado varios premios, entre ellos el del Sindicato de Actores de Hollywood en 2020. (EFE/EPA/DAVID SWANSON)

Creadora de “Fleabag”

Salió al escenario y dijo sus frases en voz baja y muy despacio. “Más o menos arruiné toda esta escena para todos los demás, pero recuerdo como a tres personas en la audiencia riéndose”, rememoró. “Y yo estaba como: he encontrado mi razón de vivir (risas). Y solo recuerdo esa sensación de lo emocionante que es poder contar una historia frente a la gente”.

A los 17 ingresó en la Royal Academy of Dramatic Art en Londres donde se graduó años después y tras la que se aventuró a comenzar una carrera como actriz. Hacía audiciones y lo intentaba, aunque los papeles no acababan de llegar. “Creo que sentía que lo más importante era mi aspecto, especialmente cuando estás en la veintena, cuando todos dicen: ¡Aprovéchalo ahora porque no tienes mucho tiempo!”, dijo a Vogue. La necesidad de parecer perfecta, dijo al medio, la limitó. “Tenía que recordar cómo ser libre”, aseguró. “Siempre intentaba complacer, hacer el tipo correcto de actuación”.

Comenzó a la vez a trabajar en cortos, televisión y teatro y ya en la segunda década del nuevo milenio formó parte de trabajos como “The Iron Lady”, “Man Up” y “Solo: A Star Wars Story”. En televisión participó en series como “Bad Education”, “Glue” y “Crashing” de la que también es creadora. También siguió trabajando sobre el escenario.

En 2007 se enganchó a la escritura, según The Gentlewoman. Como creadora y guionista es responsable de títulos como “Fleabag”, que también protagonizó, y “Killing Eve”, de la que fue creadora y guionista principal de la primera temporada. También formó parte del equipo de guion que dio forma a “No Time to Die”, la película con la que Daniel Craig se despidió como James Bond.