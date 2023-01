"A Thousand and One", "Scrapper" y "Radical" triunfan en Sundance

La estadounidenses "A Thousand and One" y "Radical", esta última protagonizada por Eugenio Derbez, así como la británica "Scrapper" fueron algunas de las producciones ganadoras de la 39ª edición del Festival de Cine de Sundance.

La película "A Thousand and One", de A.V. Rockwell, se hizo con el premio del jurado en la sección estadounidense de la muestra, anunció la organización en una ceremonia en Park City, en Utah, en la que ha sido la edición del regreso totalmente presencial del festival de cine independiente más prestigioso del mundo.

La cinta hace un retrato del barrio de Harlem (Nueva York, EE.UU.) en la década de 1990 y sigue la vida de una madre que tiene que secuestrar a su propio hijo de una casa de acogida para vivir con él.

El filme "Scrapper", de Charlotte Regan, ganó por su parte el galardón del jurado en la categoría internacional, con la historia de una niña de 12 años que tras la muerte de su madre se las ingenia para sobrevivir sola y escapar de los trabajadores sociales que la buscan.

La incertidumbre llega a su vida cuando se encuentra con un hombre que dice ser su padre, al que ella no reconoce.

Los documentales "Going to Mars: The Nikki Giovanni Project", de Joe Brewster y Michèle Stephenson, y "The Eternal Memory", de la chilena Maite Alberdi, ganaron los premios del jurado en la sección estadounidense y la internacional, respectivamente.

En su filme, la cineasta chilena retrata la vida de una pareja que después de 25 años de casados tienen que enfrentar la dolorosa enfermedad del Alzheimer.

El jurado también reconoció el talento latino de la chilena Valeria Hofmann, quien recibió un galardón por la dirección de su cortometraje "AliEN0089", y de la argentino-alemana Sophia Mocorrea, que se hizo con el premio del jurado a mejor cortometraje de ficción por "The Kidnapping of the Bride".

Por su parte, la película "Radical", dirigida por Christopher Zalla, se hizo con el "premio favorito del festival", que concede la audiencia de la muestra con sus votos.

Esta producción estadounidense se centra en la vida de un maestro de primaria -interpretado por Derbez-, que pese a todos los elementos que tiene en contra, busca impulsar la educación de sus alumnos que viven inmersos en un duro contexto de violencia e inseguridad en el estado de Tamaulipas (México).

La fuerte presencia de historias iraníes en esta edición fue valorada por el público, pues la audiencia también otorgó galardones a filmes como "Shayda" de Noora Niasari, que retrata la angustia que vive una madre iraní en Australia por proteger a su hija tras la amenazante presencia del padre.

La ficción "The Persian Version", de Maryam Keshavarz, que muestra el choque cultural y la constante búsqueda de equilibrio entre las dos identidades que vive una familia iraní-estadounidense, también fue premiada por el público de Sundance.

Otras cintas que se hicieron con premios del público fueron los documentales "20 Days in Mariupol" (Ucrania) sobre la guerra en Ucrania y "Beyond Utopia" (EE.UU.) que muestra la peligrosa huida a la que se enfrentan los migrantes de Corea del Norte.

Fundado por Robert Redford en 1981, Sundance es la meca del cine "indie" y el sueño de los jóvenes cineastas que quieren abrirse paso en la industria audiovisual.