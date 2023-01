Reportan fallecimiento de la actriz estadounidense Cindy Williams

Fue reportada la muerte de la actriz Cindy Williams a los 75 años; aunque su muerte ocurrió el pasado 25 de enero, pero, de acuerdo a People en español, es hasta ahora que se informa públicamente el deceso de la estadounidense.

Fueron sus hijos, Zak y Emily Hudson, los encargados de dar a conocer que la intérprete de Shirley en la serie Laverne & Shirley murió tras sufrir "una breve enfermedad".

"El fallecimiento de nuestra amable e hilarante madre, Cindy Williams, nos deja una tristeza insuperable que realmente nunca podríamos expresar", señalaron en un comunicado que publicó el portal estadounidense de The Hollywood Reporter. "Conocerla y amarla ha sido nuestra alegría y privilegio. Era única, hermosa, generosa, y poseía un brillante sentido del humor y un espíritu resplandeciente que todos amaban".

Williams debutó realizando comerciales en los años 70; poco después saltó al cine y realizó la película Gas-s-s-s en 1971. Dos años después, se anotó su primer éxito profesional tras interpretar a Laurie Henderson en el filme American Graffiti. Con la serie Laverne & Shirley, donde trabajó de 1976 a 1982, logró consolidarse profesionalmente.

La famosa realizó una veintena de películas que incluyen títulos como: Beware! The Blob; Travels with my aunt; Mr. Ricco; Bingo y The legend of William Tell; su última cinta fue The last guy on earth, en 2007. También llevó a cabo 23 trabajos en televisión entre los que destacan las series When dreams come true; The leftlovers; Normal life, y Strip mall; su última aparición en la pantalla chica fue en Sam and cat en 2013.