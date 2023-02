Channing Tatum, de las artes marciales al cine

“En mi opinión habíamos mordido toda la carne del hueso, en lo que a historia se refiere”, dijo el actor a IndieWire. “Son esencialmente películas sobre tipos hechas para mujeres. No habíamos planeado hacer una segunda”. Sin embargo, vieron que los personajes secundarios resultaron tan divertiros y tan buenos que pensaron hacer una segunda entrega para darles más espacio. “La verdad es que me gusta más la segunda película que la primera. Es más divertida y creo que más lo que la gente esperaba que fuera la primera”.

Tatum dijo al medio que no le entusiasmaba la idea de hacer un espectáculo en directo basado en la cinta, porque conocía el mundo y pensaba que era oscuro y extraño. “Nuestra idea era que podíamos cambiar eso, revolucionar eso en términos de lo que esa experiencia podría ser para mujeres. Salimos y en realidad lo hicimos con mujeres. Fue un aprendizaje”. Y fue en el estreno en Berlín en el que el guionista y el director, Reid Caroline y Steven Soderbergh, respectivamente, lo convencieron de que había espacio para una tercera historia.

Un amigo imaginario…

El actor y bailarín nació el 26 de abril de 1980 en Alabama, Estados Unidos. Su madre, Kay, trabajaba en una aerolínea y su padre, Matthew, en la construcción. Hasta que se mudaron a Tampa, Florida, la infancia de Tatum transcurrió entre caballos y baños en el lago. “Hacía un desastre con cualquier cosa”, dijo a GQ. “Escalaba cualquier cosa. Me siento mal, ahora que tengo una hija sé lo difícil que es. Desde entonces le he preguntado [a su madre] ¿era un niño malo? Y ella simplemente tiene esta mirada: ‘No fuiste malo, solo estabas muy… ocupado’. Si alguna vez hubiera una biografía de mi madre, probablemente se llamaría: Preocupada, la vida de Kay Tatum”.

Tatum era un niño diferente, según publicó el medio, en algunos aspectos. Por ejemplo, tuvo un amigo imaginario llamado Boy hasta tercero de primaria. “Creo que siempre lo vi como invisible. No podía ver las características, en cierto modo, pero sabía que estaba allí”. También comenzó a jugar al fútbol, pero debido a su fuerza física los padres de los otros niños sugirieron que tal vez el fútbol americano era una opción más adecuada: “Simplemente era un poco salvaje”.

De pequeño le diagnosticaron TDAH (trastorno por déficit de atención e hiperactividad) y dislexia. “Nunca me he considerado una persona muy inteligente, por muchas razones”, dijo a The New York Times Style Magazine. El actor aseguró que no ir bien en el colegio es algo que afecta. “Simplemente eres diferente. El sistema está roto. Si podemos optimizar una empresa multimillonaria, deberíamos poder ayudar a los niños que tienen dificultades como tuve yo”.

Después de las horas de colegio, Tatum aprendía artes marciales. “Aprendí a apreciar la repetición”, dijo a Esquire. “Eso es por lo que sé bailar. Es como aprendí a actuar. Tengo una tolerancia alta a la repetición. Y por primera vez en mi vida estaba lo suficientemente ocupado que no quería parar hasta hacerlo bien. Eso nunca me pasó en la escuela. Ni una sola vez”.

Ingresó en la universidad gracias a una beca deportiva para jugar al fútbol americano, pero decidió que la vida en el campus no era para él. En aquel entonces tuvo diferentes trabajos hasta que comenzó a trabajar como bailarín exótico. “Esto va a ser una locura”, recuerda haber dicho a un compañero, según contó a GQ, antes del primer turno en un club. “Vale, vamos a hacer esto por un rato solo para hacer el loco y luego lo dejamos”, aseguró.

Tras este breve trabajo, Tatum buscó su hueco en el mundo de la moda. Y de ahí, a la interpretación. En 2005 debutó en el cine con “Coach Carter”, a la que siguieron otras películas como “Supercross”, “Step Up”, “Publich Enemies”, “Haywire”, “Migic Mike” y “Foxcatcher”, entre otros.

En esta última cinta, basada en una historia real, Tatum interpretó a Mark Schultz, un campeón olímpico de lucha al que John Du Pont, entonces filántropo y más tarde asesino del hermano del deportista, ofrece entrenar en sus instalaciones. “Fue una película y experiencia asfixiante”, dijo a Los Angeles Times. “No quiero volver a luchar nunca más”.

Tatum completó su carrera con títulos como “Magic Mike XXL”, “The Hateful Eight”, “Hail, Caesar!” y “Kingsman: The Golden Circle”, entre otras. Su trabajo más reciente hasta la fecha es “Dog”, que también dirigió, y “The Lost City”, ambas del año pasado.