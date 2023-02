Lista de las películas de la sección oficial a competición de la Berlinale

La 73 edición de la Berlinale incluirá 19 películas en su sección oficial, sobre las que repartirá los Osos el jurado internacional presidido por la actriz estadounidense Kristen Stewart y con la directora española Carla Simón entre sus miembros.

La siguiente es la lista de esos filmes, así como las representantes de España y Latinoamérica incluidas en la sección Encounters, la segunda del festival, que abrirá este jueves la proyección, fuera de concurso, de "She came to me", de Rebecca Miller.

Competición oficial:

- "20.000 especies de abejas", de Estíbaliz Urresola Solaguren (España)

-"Art College 1994", de Liu Jian (China)

- "Bai ta Zhi Guang" -"The shadowless Tower", de Zhang Lu (China)

- "Bis ans Ende der Nacht" -"Till the End of the night", de Chistopher Hochhäusler (Alemania)

- "Blackberry", de Matt Johnson (Canadá)

- "Disco Boy", de Giacomo Abbruzzese (Francia, Italia, Polonia, Bélgica)

- "Le gran chariot", de Philippe Garrel (Francia, Suiza)

- "Ingeborg Bachmann", de Margarethe von Trotta (Suiza, Austria, Alemania, Luxemburg)

- "Irgendwann werden wir uns alles erzählen" ("Someday we'll tell each other Everithing") de Emily Atef (Alemania)

- "Limbo", de Ivan Sen (Australia

- "Mal viver" -"Bad Living"-, de Joao Canijo (Portugal, Francia)

- "Manodrome", de John Trengove (Reino Unido)

- "Music", de Angela Schanelec (Alemania, Francia, Serbia)

- "Past Lives", de Celine Song (Estados Unidos)

- "Roter Himmel", de Christian Petzold (Alemania)

- "Sur l'Adamant", de Nicholas Philibert (Francia, Japón)

- "The survival of Kindness", de Rolf de Heer (Australia)

- "Suzume", de Makoto Shinkai (Japón)

Representantes del cine español o latinoamericano en la sección Encounters:

- "Adentro mío estoy bailando", de Leandro Koch (Argentina, Austria)

- "El eco", de Tatiana Huezo (México, Alemania)

- "Orlando, ma biographie politique", de Paul B. Preciado (Francia)

- "Samsara", de Lois Patiño (España).