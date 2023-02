Margot Robbie y Ryan Gosling, en la piel de Barbie y Ken

“Cierto, ¡viene con un montón de bagaje!”, dijo Robbie a la edición británica de Vogue sobre el personaje de Barbie. “Y muchas conexiones nostálgicas. Pero con ello vienen un montón de maneras emocionantes de abordarlo. La gente generalmente escucha ‘Barbie’ y piensa: sé qué película va a ser, y luego oyen que Greta Gerwig la está escribiendo y dirigiendo y dicen como: ¡Oh!, bueno, igual no…”.

Antes de meterse en la piel de la muñeca más famosa, Robbie ha dado vida a otros personajes como la actriz Sharon Tate en “Once Upon a Time in… Hollywood”; a la patinadora olímpica Tonya Harding, en “I, Tonya”, o al personaje de DC Harley Quinn en “The Suicide Squad”. Su filmografía, además, contiene otros títulos como “The Wolf of Wall Street”, “Terminal” y “Bomshell”, entre otros. Sus dos trabajos más recientes, estrenados en 2022, son “Amsterdam” y “Babylon”.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/18/nina-sentada-en-un-coche-7fd21769.jpg ()

Robbie nació el dos de julio de 1990 en Goald Coast, en Australia. Su madre, psicoterapeuta, y su padre, dedicado a la agricultura, se separaron cuando era pequeña. En aquel momento, Robbie y sus tres hermanos permanecieron con su madre. Fue en el instituto cuando la actriz comenzó a subirse a los escenarios, aunque de pequeña aspiraba a hacer una carrera en la magia. “No decidí ‘voy a ser actriz”, dijo a Vanity Fair. “No sabía que era un trabajo. Pensaba que eso solo le pasaba a la gente que nacía en Hollywood”.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/18/margot-robbie-con-una-camiseta-roja-802e1723.jpg

Pero le pasó a ella. Y tras acabar el instituto se mudó a Melbourne para intentar labrarse una carrera. Comenzó en la serie “Neighbours”, donde se convirtió en un personaje recurrente y en la que permaneció tres temporadas. Actualmente, además de actriz, nominada en dos ocasiones a los Óscar, produce diferentes proyectos, como “I, Tonya” y “Promising Young Woman” en la productora que cofundó llamada LuckyChap Entertainment.

Gosling en el papel de Ken

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/18/kingsley-ben-adir-ryan-gosling-de-pie-con-raqueta-en-la-mano-0779f6ce.jpg

En sus aventuras en la gran pantalla, Barbie estará acompañada por Ken. El elegido para interpretarlo fue el actor canadiense Ryan Gosling.

Según contó Gosling, cuando Gerwig le ofreció el papel a él le gustó el guion, pero quiso algo de tiempo para considerarlo. “El mejor guion que había leído. Salí al jardín y ¿quieres saber dónde encontré a Ken, Jimmy? Bocabajo, en el barro, al lado de un limón exprimido”, contó el actor en el programa de Jimmy Fallon. “Escribí a Greta y le dije: Seré tu Ken. Porque su historia debe ser contada”.

Gosling, diez años mayor que Robbie, nació el 12 de noviembre de 1980 en la provincia canadiense de Ontario. Su madre era secretaria y su padre, viajante, y Gosling era el menor de los dos hijos que tuvo la pareja. Más tarde, la familia se mudó a Cornwall, donde creció.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/18/un-grupo-de-personas-en-un-escenario-34ad7c77.jpg

Gosling se fue haciendo un hueco en el mundo del espectáculo de mano de la factoría Disney, donde formó parte del reparto “The Mickey Mouse Club” durante un par de años. Tras el programa apareció en diversas series como “Are You Afraid of the Dark?”, “Ready or Not” y “Young Hercules”, entre otras. Ya a principios de los dos mil, se le pudo ver en películas como “Remember the Titans”, “The Believer” y “Murder by Numbers”, entre otras.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/18/un-pizarron-negro-con-texto-en-blanco-y-negro-de-ryan-gosling-c6c3b9c3.jpg

Pero fue “The Notebook”, un drama romántico basado en una novela de Nicholas Spark, junto a Rachel McAdams, el que le dio el empujón definitivo a la fama. “El director, Nick Cassavetes, me llamó para que nos reuniésemos en su casa”, dijo el actor a la revista Company, según publicaron diversos medios. “Cuando llegué, estaba de pie en su jardín, y me miró y dijo: ‘quiero que hagas este papel porque no eres como los otros actores jóvenes en Hollywood. No eres guapo, no eres `cool´, eres simplemente un tipo normal que parece un poco loco”.

A “The Notebook” le siguieron otros trabajos como “Half Nelson”, por la que recibió su primera nominación a los Óscar; “Blue Valentine”, “The Ides of March”, “The Big Short”, “La La Land”, por la que fue nominado una segunda vez, y “Blade Runner 2049”, entre otras. Su película más reciente es “The Gray Man”, estrenada en 2022.