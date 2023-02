Arranca en Londres la gala de los premios Bafta

La gala número 76 de los premios de la Academia del Cine Británico (Bafta) arrancó este domingo en el Royal Festival Hall de la capital inglesa.

Por primera vez desde 2016, la ceremonia de los premios más importantes del cine británico no tienen lugar en el mítico Royal Albert Hall, debido a un acuerdo que la academia ha sellado con el Southbank Centre (un complejo de edificios en Londres) por el que los Bafta de cine se celebrarán en el mismo sitio que los Bafta de televisión y los Bafta de videojuegos.

"All Quiet in the Western Front" es la gran favorita de la noche, con catorce nominaciones, el mayor número en una película de habla no inglesa desde "Crouching Tiger, Hidden Dragon", que logró también catorce en el 2000.

"The Banshees of Inisherin" y "Everything, Everywhere All at Once" han recibido diez nominaciones cada una y serán las que peleen por el galardón más aclamado de la noche, el de mejor película.

Mientras tanto, las estrellas han desfilado por su alfombra roja.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/19/un-hombre-con-lentes-y-traje-9ec10981.jpg El actor Brendan Fraser. (EFE) https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/19/un-hombre-con-un-traje-de-color-negro-con-letras-blancas-d3f0e0b9.jpg El actor Regé-Jean Page. (EFE) https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/19/hombre-y-mujer-abrazados-posando-para-fotografia-cfa6c70c.jpg Viola Davis y Julius Tennon. (EFE) https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/19/brendan-gleeson-kerry-condon-colin-farrell-posa-para-una-fotografia-767a212e.jpg Brendan Gleeson, Kerry Condon y Colin Farrell. (EFE) https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/19/jonathan-ke-quan-con-lentes-y-la-mano-en-la-cara-38e6731d.jpg El actor Jonathan Ke Quan. (EFE) https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/19/un-hombre-con-traje-y-corbata-22556b6b.jpg El actor Paul Mescal. (EFE) https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/19/julianne-moore-con-un-vestido-de-color-negro-con-letras-blancas-311e8774.jpg La actriz Julianne Moore. (EFE) https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/19/edward-berger-albrecht-schuch-posando-para-una-foto-5ae92073.jpg Edward Berger, Felix Kammerer y Albrecht Schuch. (EFE) https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/19/una-captura-de-pantalla-de-un-celular-con-la-imagen-de-una-persona-9f094116.jpg La actrizCarey Mulligan. (EFE)