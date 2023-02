Músicos David Byrne, Stephanie Hsu y Son Lux actuarán la 95ª gala de los Óscar

El músico David Byrne, la actriz Stephanie Hsu y la agrupación Son Lux actuarán en la 95ª edición de los Premios Óscar para interpretar la canción "This Is A Life", de la película "Everything Everywhere All at Once".

Esta es la tercera actuación confirmada por la Academia de Hollywood, cuya organización anunció la semana pasada que las cantantes Rihanna, Sofia Carson y la compositora Diane Warren también formarán parte de la gala que tendrá lugar el próximo 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles (EE.UU.).

La artista de Barbados interpretará el tema "Lift Me Up" de la película "Black Panther: Wakanda Forever", mientras que Carson y Warren presentarán "Applause" del filme "Tell It Like A Woman".

Esos tres temas compiten en la categoría de mejor canción original junto a "Hold My Hand" de Lady Gaga del filme "Top Gun: Maverick" y "Naatu Naatu" de M.M. Kerevani de la película "RRR".

Los créditos de la composición y la letra de "This Is A Life" son para Ryan Lott, David Byrne y Mitski (solo composición), mientras que la interpretación corrió a cargo de Byrne y Hsu.

Esta no es la primera vez que Byrne, también conocido por formar parte de la agrupación Talking Heads, es parte de la celebración de cine más esperada del año.

En 1987 el músico escocés nacionalizado estadounidense ganó un Óscar a la mejor banda sonora por su trabajo en la película "The Last Emperor", de Bernardo Bertolucci.

En cambio Hsu vive en esta edición su primera nominación como mejor actriz de reparto por su trabajo en la película de Daniel Kwan y Daniel Scheinert.

La cinta de los directores conocidos como "los Daniels" se perfila como una de las grandes favoritas de la noche tras haberse coronado como la ganadora en galardones como los Critics Choice Awards y más recientemente el Premio del Sindicato de Productores.

Por su parte, Son Lux es una agrupación de música experimental formada por Lott, Ian Chang and Rafiq Bhatia.

En los próximos días, la Academia de Hollywood dará a conocer otras actuaciones previstas en esta nueva entrega de los premios más reputados de la industria del cine.