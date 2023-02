Johnny Depp, la resurrección del “rey pirata”

“Veritas Nunquam Perit”, o “la verdad nunca muere”. Una cita en latín con la que, el pasado junio de 2022, Johnny Depp sentenciaba en su Instagram que para él comenzaba “por fin, un nuevo capítulo”.

Era su manera de agradecer y celebrar el resultado del juicio por difamación que mantuvo contra su exmujer Amber Heard. El veredicto consideraba que el actor había sido difamado y que su carrera se había visto perjudicada por ello. Y, a ojos de gran parte de la sociedad, supuso una limpieza de nombre e imagen para Depp.

Ahora, el actor regresa coronado como el Rey Luis XV en la película “Jeanne du Barry”, que se inspira en la figura de esta amante del monarca, como su primera reaparición en la gran pantalla.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/28/550105584151-2ed7f97a.jpg Escena de Johnny Depp y la actriz Maïwenn en la película “Jeanne Du Barry”, de próximo estreno. (STÉPHANIE BRANCHU)

Vocación pese a la adversidad

Nacido en Owensboro, Kentucky (Estados Unidos) el 9 de junio de 1963 en Owensboro, John Christopher Depp II es hijo de John Christopher Depp y Betty Sue Palmer (Wells) y tiene dos hermanas, Debbie y Christie, y un hermano, Daniel.

De ascendencia francesa, alemana y cherokee, el actor, cuya madre se divorció y casó en segundas nupcias con Robert Palmer, no tuvo una infancia fácil: “aprendí a detectar las situaciones que iban a derivar en un enfado de mi madre y en que alguien recibiese violencia: ese alguien, normalmente, era yo”.

A pesar de crecer en un ambiente difícil, Depp tuvo una vocación artística temprana, comenzó a tocar la guitarra muy joven y también despertó en él el interés por la interpretación. Su carrera empezó en la década de 1980 con pequeños papeles en series de televisión y películas de bajo presupuesto.

Uno de sus primeros trabajos fue en “A Nightmare on Elm Street” (1984). Pero fue en 1990 cuando saltó del todo a la fama al ser elegido por Tim Burton para protagonizar “Edward Scissorhands”.

Desde entonces, Depp ha desarrollado una extensa filmografía, que incluye títulos como: "Platoon" (1986), "Cry-Baby" (1990), "Benny & Joon" (1993), "What's Eating Gilbert Grape" (1993), "Ed Wood" (1994), "Donnie Brasco" (1997), "Fear and Loathing in Las Vegas" (1998), "Sleepy Hollow" (1999), "Chocolat" (2000), "Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl" (2003), "Finding Neverland" (2004).

"Charlie and the Chocolate Factory" (2005), "Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest" (2006), "Pirates of the Caribbean: At World’s End", "Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street" (2007), "Public Enemies" (2009), "Alice in Wonderland" (2010), "Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides" (2011).

"Dark Shadows" (2012), "The Lone Ranger" (2013), "Transcendence" (2014), "Black Mass" (2015), "Fantastic Beasts and Where to Find Them" (2016), "Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales" (2017), "Murder on the Orient Express" (2017), "The Professor" (2018) y "Waiting for the Barbarians" (2019).

Dentro de esta larga lista, destacan las muchas veces que Depp ha trabajado con Tim Burton, y también su participación en sagas famosas como “Pirates of the Caribbean” y “Fantastic Beasts”.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/28/hombre-con-sombrero-y-corbata-6f21cfa9.jpg Johnny Depp, interpretando el papel de Luis XV en la película “Jeanne Du Barry”, de próximo estreno. (STÉPHANIE BRANCHU)

Renaciendo en los tribunales

Casi tan larga como su filmografía, es el historial amoroso de Johnny Depp. De hecho, ha estado casado varias veces, y también ha tenido romances, aventuras, o rumores que lo han relacionado con varias mujeres, muchas de ellas también conocidas.

Algunos de los nombres más sonados son: Sherilyn Fenn (1985-1988), Jennifer Grey (1989-1990), Winona Ryder (1989-1993), Peggy Trentini (1993-1994), Tatjana Patitz (1994), Ellen Barkin (1994), Kate Moss (1994-1998), Juliette Lewis (1993-1995), Vanessa Paradis (1998-2012), Amber Heard (2012-2017) o Polina Glen (2019).

Pero, sin duda alguna, la relación más conocida, y no para bien, de esa lista es la de Johnny Depp y Amber Heard, actriz y protagonista femenina de “Aquaman” (2018). El capitán pirata y la reina atlante se conocieron en 2009 y mantuvieron un controvertido romance desde 2012, con matrimonio en 2015 incluido, y que terminó con un polémico divorcio.

Y es que la actriz acusó a Depp de haberla maltratado y haber abusado de ella, motivo por el que llegaron a un acuerdo de divorcio en el que el actor compensó económicamente a Heard, a pesar de que a posteriori se retractó negando haber cometido dichos abusos y desveló que la actriz le habría maltratado a él.

Años después, tras varios artículos periodísticos y una derrota judicial contra el diario “The Sun”, Depp obtenía su primer triunfo en los tribunales cuando el veredicto del juicio celebrado entre abril y junio de 2022, consideraba que había sido difamado por su exmujer. Un juicio que puede revivirse en la película “Hot Take: The Depp/Heard Trial” de Lifetime.

Pero la victoria de Johnny, quien el veredicto también consideró que difamó a Heard, pero con una compensación económica menor, fue más un asunto de su imagen pública: tras ser cancelado por la sociedad y por varios directores y compañías cinematográficas, su nombre quedaba limpio a ojos de muchos.

Así es como, tras haber perdido sus papeles en las sagas “Piratas del Caribe” y “Animales Fantásticos” (Harry Potter), Depp tenía una segunda oportunidad y podía regresar a la gran pantalla: “me han devuelto la vida”, escribía el actor en su Instagram.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/28/550105584154-5ea5096d.jpg Johnny Depp actuando con su banda en un festival en Helsinki el pasado 16 de junio. (EFE/EPA/KIMMO BRANDT)

Regresando como rey

Ahora, Johnny Depp se prepara para el estreno de su primer trabajo tras toda la polémica. El filme “Jeanne du Barry”, protagonizado y dirigido por la actriz francesa Maïwenn, supone el regreso del actor a la gran pantalla, encarnando al rey Luis XV.

Sin embargo, el rodaje de esta película no ha estado exento de polémica. Según aseguró el periodista Bernard Montiel en Hindustan Times, el comportamiento del actor habría provocado enfados en el set de rodaje.

“Johnny Depp es un actor excelente cuando está en el set... excepto porque, a veces, el equipo está listo a las 6 de la mañana y no aparece nadie”, explicó Montiel, y dijo que “entonces, Maïwenn se enfada y, al día siguiente, es ella la que no aparece pero sí que lo hace él... Es una locura”.

No obstante, estos problemas parecen haberse arreglado ya que la película, que se basa en la vida de la intrigante amante del monarca, se encuentra en fase de post-producción y ya han visto la luz las primeras imágenes.

Este no es el único proyecto del actor, que también participará en la película “Johnny Puff Secret Mission” que se estrenará previsiblemente en marzo de 2023, y que pertenece a la serie animada “Puffins”, donde el actor ya protagonizó un papel en 2020.

En cuanto a su vida personal, los representantes de Johnny Depp aseguraron en un comunicado que el actor iba a donar el dinero de la indemnización de Heard a “una causa benéfica de verdad”.

Además, en septiembre de 2022 se rumoreó, según Page Six, que el actor estaría saliendo con una de sus abogadas… Pero no con la célebre Camille Vasquez, cuya defensa en el juicio la hizo viral, sino con Joelle Rich

Mientras tanto, el actor, ajeno a todas estas polémicas, parece disfrutar de esta segunda oportunidad.