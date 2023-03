Tim Burton y Monica Bellucci... Y más amores de Hollywood

El amor en Hollywood no es nada nuevo y las parejas entre directores y actores/actrices son de lo más comunes. Pero, en los últimos días, la noticia que está en el foco mediático es el inesperado romance entre el reconocido director estadounidense Tim Burton y la aclamada modelo y actriz italiana Monica Bellucci.

Tim Burton es ampliamente conocido por películas como: “Beetlejuice” (1988), “Batman” (1989), “Edward Scissorhands” (1990), “Planet of the Apes” (2001), “Batman Returns” (1992), “The Nightmare Before Christmas” (1993), “Ed Wood (1994), “Sleepy Hollow” (1999), “Corpse Bride” (2005), “Charlie and the Chocolate Factory” (2005), “Sweeney Todd” (2007), “Alice in Wonderland” (2010), “Dark Shadows (2012) o “Dumbo” (2019).

También ha dirigido algunos capítulos de la exitosa serie de Netflix “Wednesday”, inspirada en la hija de La Familia Addams. En cuanto a su vida personal, Burton estuvo casado de 1987 a 1991 con la artista Lena Gieseke y mantuvo una relación con la actriz Lisa Marie de 1991 hasta 2001.

Pero su pareja más conocida fue Helena Bonham Carter, la musa que ha aparecido en múltiples de sus películas con quien compartió un romance desde 2001 hasta 2014, con dos hijos en común.

A su vez, Monica Bellucci es todo un símbolo de la belleza y ha sido modelo de grandes firmas como Dior, Dolce & Gabanna o Cartier. También ha aparecido en numerosas películas europeas, americanas e internacionales.

Algunas de ellas son: “Bram Stoker's Dracula” (1992), “L'Appartement” (1996), “Malèna” (2000), “Irréversible” (2002), “The Matrix Reloaded” (2003), “The Matrix Revolution” (2003), “The Passion of the Christ” (2004), “Spectre” (2015), “The Best Years of a Life” (2019), “The Man Who Sold His Skin” (2020), y “Memory” (2022).

En el amor, Bellucci estuvo casada con el fotógrafo Claudio Carlos Basso entre 1984 y 1985 y salió con el actor Nicola Farron de 1989 a 1995. Pero su relación más famosa es la que mantuvo con el actor francés Vincent Cassel a quien conoció en 1996 durante el rodaje de “L'Appartement”. Se casaron en 1999, tienen dos hijas en común y se divorciaron en 2013, tras 14 años de matrimonio.

Ahora, a pesar de que tanto Burton como Bellucci son bastante reservados en cuanto a su vida personal, se rumorea que el director y la actriz mantienen un idilio desde hace cuatro meses.

Al parecer, Tim Burton y Monica Bellucci se conocieron por primera vez en el Festival Internacional de Cine de Cannes en 2006, cuando los corazones de ambos estaban ocupados por Helena Bonham Carter y Vicent Cassel respectivamente.

En octubre de 2022 volvieron a encontrarse en el Festival de Cine Lumière en Lyon, Francia, y parece que se han enamorado desde entonces. O al menos, eso es de lo que ha informado la revista Paris Match al filtrar fotos de la pareja paseando juntos por la capital francesa.

Y de la ciudad del amor, han viajado a otra capital, Madrid (España). Porque han sido vistos también por esta ciudad, disfrutando de un espectáculo de flamenco y posando en fotografías que han publicado en Instagram algunos de los artistas que actuaron en el show.

Pero la relación entre Bellucci y Burton no es, obviamente, la única que surge cuando directores y actrices cruzan sus caminos: lo que nace entre luces y cámaras, a veces no solo da lugar a la acción cinematográfica, sino al amor real.

Woody Allen y Mia Farrow

Woody Allen (que ya había compartido un romance con la actriz Diane Keaton) y Mia Farrow se conocieron en 1979, comenzaron a salir en 1980 y tuvieron una convulsa relación durante varios años.

Convertida en su musa, la actriz apareció en trece películas del director, de 1982 a 1992. Ese año, Farrow descubrió que Allen mantenía una relación con Soon-Yi Previn, hija adoptiva de ella con André Previn. Soon-Yi no tenía parentesco de sangre con Allen, pero sí que era menor de edad cuando fue adoptada, lo que originó un gran escándalo mediático.

Robert Rodríguez y Rose Mcgowan

Robert Rodríguez conoció a Rose McGowan mientras la dirigía en la película “Planet Terror” en 2007. Empezaron a salir y llegaron a estar comprometidos, pero rompieron sin haber llegado a pasar por el altar.

Darren Aronofsky y Jennifer Lawrence

Darren Aronofsky (que ya había tenido una relación con la actriz Rachel Weisz, con quien tuvo un hijo en común) y Jennifer Lawrence se conocieron en el set de la película “Mother!”. A pesar de la diferencia de edad que había entre ellos, mantuvieron un romance desde septiembre de 2016 hasta noviembre de 2017.

Sam Mendes y Kate Winslet

La actriz Kate Winslet conoció a Sam Mendes cuando este le ofreció un papel en una obra de teatro, que esta rechazó. En 2003, la pareja se casó y tuvieron un hijo llamado ese mismo año. Se separaron en 2010.

Carlo Ponti y Sophia Loren

Carlo Ponti, quien previamente había estado casado con la actriz Giuliana Fiastri, conoció en los 50 a una anónima Sofía Loren. Ponti inició un romance con Loren mientras intentaba sortear la legislación italiana que impedía el divorcio. Finalmente, la pareja se trasladó a Francia y contrajeron nupcias en 1966 y han estado juntos hasta el fallecimiento de Ponti en 2007.

Ben Affleck y Jennifer Lopez

Affleck y Lopez iniciaron su relación en 2002 en el set de la película “Gigli”. La pareja se comprometió en noviembre de 2002, pero la boda, propuesta para 2003, fue cancelada y en 2004 se separaron… Pero no para siempre.

Porque, aunque Affleck ha estado con otras actrices como Ana de Armas, Gwyneth Paltrow o Jennifer Garner; Lopez siempre ha sido su amor verdadero. El cuento de hadas tuvo un giro de guion cuando la pareja reanudó su relación casi 20 años después y se casaron en 2022.

Roman Polanski y Sharon Tate

Antes de las acusaciones de violación y pederastia a varias actrices, Polanski estuvo casado con la actriz Sharon Tate, a quien conoció 1967 y con la que se casó al año siguiente.

Sin embargo, su matrimonio fue interrumpido trágicamente en 1969 cuando Tate, que estaba embarazada y a dos semanas de dar a luz a su hijo con Polanski, fue asesinada por algunos miembros del culto de Charles Manson en su casa de Los Ángeles. Polanski, posteriormente, en 1989 se casó con la francesa Enmanuelle Seigner, a la que conoció en el rodaje de "Frantic" y que ha protagonizado cuatro de sus películas.

Rupert Sanders y Kristen Stewart

Kristen Stewart mantuvo un romance clandestino con Rupert Sanders, su director en la película “Snow White and the Huntsman”, un hecho que supuestamente provocó la ruptura de la relación entre Kristen y su compañero de reparto en la saga “Crepúsculo”, Robert Pattinson.

La aventura salió a la luz cuando en 2012 se filtraron unas fotos de la actriz y el director (que estaba casado con la modelo Liberty Ross) en actitud cariñosa, lo que causó un enorme revuelo mediático en el que Stewart y Sanders fueron duramente criticados.

James Cameron y Linda Hamilton

Linda Hamilton y James Cameron (que ya había mantenido una relación con la directora Kathryn Bigelow) comenzaron su romance mientras trabajaban juntos en la saga de “Terminator” y tuvieron una hija en común en 1993.

Tras varios rumores de una relación entre el director y la también actriz Suzy Amis, Cameron y Hamilton se casaron en 1997. No obstante, el matrimonio terminó en divorcio y Cameron formalizó su relación con Amis, quien es su esposa en la actualidad.

Así, como ven y como parece ser natural, las relaciones entre directores e intérpretes son de lo más habitual en Hollywood. Ahora, ha llegado el turno de Burton y Bellucci, y quién sabe si la actriz se convertirá en la nueva musa del director y darán lugar juntos no solo al amor y a la familia, sino a nuevas colaboraciones cinematográficas.