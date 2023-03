Ana de Armas: "Nunca imaginé llegar a unos Óscar con un papel así"

La actriz cubana Ana de Armas, nominada al óscar a mejor actriz por su interpretación de Marilyn Monroe en "Blonde", atendió a EFE antes de acceder al Teatro Dolby, donde se celebrará la ceremonia, y afirmó que "nunca" imaginó ser nominada por la Academia de Hollywood.

"Nunca imaginé estar aquí, tan solo lo soñé, y menos con un papel y un proyecto así, tan especiales", aseguró De Armas.

Sobre Monroe, la actriz detalló que era una "persona incandescente y con mucho amor" que no podrá ser imitada, por lo que su papel se limitó a tratar de "capturar su esencia y hacerlo más humano y real posible".

De Armas compite por la estatuilla dorada en esta categoría con Cate Blanchett ("Tár"), Andrea Riseborough ("To Leslie"), Michelle Williams ("The Fabelmans") y Michelle Yeoh ("Everything Everywhere All At Once").

Los expertos la sitúan como la tercera con más posibilidades después de las candidaturas de Cate Blanchett y Michelle Yeoh, respectivamente.

Asimismo, la actriz incidió en que se siente "muy emocionada y orgullosa" de ser la única representante latina en esta entrega de los Óscar y porque tiene fans apoyándola "desde España a Cuba pasando por Los Ángeles".

Finalmente, quiso enviar un mensaje a sus seguidoras más jóvenes, que también ansían llegar a Hollywood: "Es importante tener sueños, no importa tanto dónde hayas nacido. Hay que arriesgar, salir de la zona de confort, aunque la gente se oponga".

La 95 edición de los premios de la Academia de Hollywood se celebran este domingo en el Teatro Dolby de Los Ángeles (EE.UU.) desde las 17 hora local (00.00 GMT del lunes) con el cómico Jimmy Kimmel como maestro de ceremonias.