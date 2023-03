El "pánico" de la actriz española Blanca Portillo pese a su mucha experiencia

Ganó el Premio Goya de mejor actriz del cine español en 2022 con Maixabel, una historia que no es ficción. ( EFE )

La actriz española Blanca Portillo asegura que, conforme ha avanzado su carrera, no ha ido "ganando en confianza", sino que ha "ganado en pánico", y se siente "asustada" cuando va a afrontar cualquier proyecto, tanto en el teatro como en el cine o la televisión.

"Me siento igual de incómoda en todas partes. Mis niveles de pánico han llegado a unas cotas que tendría que mirarlas un médico", afirmó la intérprete, que este domingo recibe el Premio Málaga del festival de cine de esta ciudad costera del sur de España.

Cuando ve el piloto rojo de la cámara se "asusta" porque la cámara "entra hasta el fondo y no es un espectador que está a unos metros", y esto le da "pánico y terror".

"Alguien me dijo que, en vez de ponerla en contra, no le tuviera miedo e intentara seducir a la cámara porque, si la enamoras, ella te va a seguir", según explicó.

"Intenté ponerla de mi parte -prosiguió- y ser siempre lo más honesta posible porque, cuando no lo eres, canta 'La Traviata', se ve todo. Cuando lo que has hecho no está bien, el cine tiene el problema de que queda para siempre".

No le gusta ver sus películas hasta que están terminadas, pues cuando hace un personaje, quiere "desaparecer" y "esconderse detrás", y nunca sabe "si lo que se está viendo es a Blanca Portillo haciendo una cosa o a ese personaje".

Ganó el Premio Goya de mejor actriz del cine español en 2022 con "Maixabel", una historia "que no es ficción, que ocurrió de verdad y con una protagonista que está ahí, que es a ella a quien le asesinaron a su marido", la banda terrorista ETA.

"No siento que 'Maixabel' haya sido solo un trabajo profesional, sino un viaje vital, un viaje íntimo y personal", que hizo además a las órdenes de la directora española Icíar Bollaín, "una genia y una mujer con un corazón y una inteligencia cinematográfica impresionantes". Es algo que está "guardado ahí" para el resto de su vida.

Sobre su trabajo junto a cineasta español Pedro Almodóvar, aseguró que ha sido "inmensamente feliz" porque le "encanta" que la "expriman", y le gusta encontrar un director "que dirige con una precisión tan grande y que te pone al límite de tus posibilidades". Es estar "junto a un genio".

Otro de sus trabajos más destacados en el cine fue interpretar a un hombre, Fray Emilio Bocanegra, en "Alatriste", y para Blanca Portillo "lo importante es que había un hombre que había decidido que el personaje lo hiciera una mujer, esa es la valentía", en alusión al director de la película, Agustín Díaz Yanes.