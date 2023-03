La dura vida de Brendan Fraser, el actor que resurgió como el ave fénix para ganar su primer Oscar

Por un tiempo fue olvidado, vejado y estereotipado. Sin embargo, hoy es premiado y aplaudido.

Brendan Fraser ha sumado la victoria más importante de su carrera. El actor se ha llevado el premio Oscar a Mejor actor por su interpretación de Charlie en ‘The Whale’, película dirigida por Darren Aronofsky.

En la categoría de Mejor Actor, Fraser venció a Austin Butler por ‘Elvis’, Colin Farrell por ‘The Banshees of Inisherin’, Paul Mescal por ‘Aftersun’; y Bill Nighy por ‘Living’.

Sin duda el camino del actor que en los 90 era uno de los rostros favoritos del cine no ha sido fácil y a continuación te contamos la difícil vida que ha llevado.

En 2003, en el Hotel Beverly Hills, fue víctima de abuso por Philip Berk, quien entonces era el presidente de la Asociación Extranjera de Hollywood, la entidad que organiza los Golden Globes.

"Su mano izquierda me rodeó, me agarró por el trasero y me tocó con uno de sus dedos en la entrepierna", dijo el actor sobre el momento que Berk negó y posteriormente dijo que era una broma.

Levantar la voz sobre su abuso ocasionó que la carrera del actor fuera en declive. Las desgracias se fueron acumulando a partir de ese momento.

En 2018, Brendan Fraser reveló que después de haber sido un action-man de la pantalla durante los 90, se vio obligado a tomar un descanso debido al dolor crónico que sufría por las acrobacias que había hecho en sus películas.

“Cuando rodé la tercera película de La Momia en China (en 2008), me pusieron cinta adhesiva, bolsas de hielo con tapón de rosca y almohadillas de ciclismo de montaña, porque son pequeñas y ligeras y caben debajo de la ropa. Me construía un exoesqueleto a diario”, dijo en una entrevista para GQ sobre sus demandantes escenas de acción.

Dicha vida le trajo al actor múltiples lesiones que requirieron de intervenciones quirúrgicas en la espalda, la rodilla y las cuerdas vocales; entrando y saliendo del hospital durante casi siete años.

La muerte de su madre, su divorcio con Afton Smith y varias malas elecciones de proyectos confabularon en su contra para que, poco a poco, la depresión lo abatiera y su brillo se extinguiera.

Otras razones por las que decidió mantenerse en bajo perfil en la industria por casi 10 años fue la crianza de sus hijos Holden de 13 años, Leland, de 11 y el diagnóstico de autismo que le dieron a su hijo Griffin, de 15 años.

Ahora, y después de la dura vida que llevó, Brendan Fraser vuelve a mostrar su gran nivel actoral y es ovacionado por la crítica por su papel de "Charlie" en "The Whale".

El emotivo discurso de Brendan Fraser tras ganar el premio Oscar a Mejor Actor

Una vez que Jessica Chastain y Halle Berry anunciaron al ganador, Brendan Fraser rompió en llanto y subió al escenario. “Así que así se siente el multiverso”, bromeó. “Gracias a la Academia por este honor y a nuestro estudio A24 por hacer una película como esta”, agregó. El actor también agradeció al director de la película, Darren Aronofsky.

“Han puesto su corazón tamaño ballena para que podamos ver lo que hay en nuestras almas. Es un honor para mí que me hayan nombrado con ustedes en esta categoría”, añadió.

“Empecé en esto hace 30 años y las cosas no han sido fáciles, pero sí conté con algo que no agradecí hasta que dejé de tenerlo. Gracias por este reconocimiento. No habría tenido esto sin el resto del equipo”, agregó. Finalmente, Fraser agradeció a sus hijos, su manager, así como a su pareja, Jeanne Moore.

“Le agradezco a la Academia por este honor y a nuestro estudio por hacer una película tan atrevida”, expresó, y luego destacó el rol del director del filme y de su guionista para que aceptara el desafío de ponerle el cuerpo a Charlie. “Estoy agradecido con Daren Aronofsky por lanzarme y arrastrarme para hacer La Ballena y con el escritor, Samuel D. Hunter, quien es nuestro salvavidas”.

De inmediato y sin pausa, Fraser hizo referencia al resto de los nominados de la categoría: Austin Butler, Colin Farrell, Bill Nighy y Paul Mescal. “Caballeros, desnudaron sus corazones tamaño ballena para que pudiéramos ver lo que hay en nuestras almas como nadie más lo puede hacer, y es un honor ser nombrado junto a ustedes en esta categoría”, aseguró.

En ese momento, Fraser se emocionó aún más antes de hacer referencia a su familia. “Quiero decirles que solo las ballenas pueden nadar hacia la profundidad”, continuó. “Empecé en este negocio hace 30 años y las cosas no han sido fáciles. Pero sí tuve una facilidad que no valoré hasta que dejé de tenerla. Quiero dar las gracias por este reconocimiento porque no podría haber sucedido sin el elenco”, agregó, y por último mencionó a su pareja, Jeanne Moore, a su manager, pero, sobre todo, a sus hijos.

“Es como si hubiera estado en una expedición al fondo del océano y el aire me llegara a través de un tubito que vigilaban mis hijos”, expresó sobre sus años más oscuros, y saludó especialmente a uno de sus tres hijos, diagnosticado con autismo cuando tenía dos años. “Te amo, Griffin”, expresó. “Gracias nuevamente a cada uno de ustedes, estoy muy agradecido”, completó y se retiró del escenario ovacionado y entre sollozos.