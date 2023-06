Actriz Paula Ferry revela su estado de salud tras sufrir un accidente de tránsito

En proceso de recuperación. Así dice encontrarse la actriz dominicana Paula Ferry tras un accidente de tránsito. Ella dio la información a través de su perfil, donde también dio a conocer la suspensión de su participación en "El Club de las Divorciadas", obra que en la actualidad protagoniza junto a las comunicadoras y actrices Yenny Polanco Lovera e Irina Peguero, quienes seguirán con las presentaciones los días 14, 15, 21 y 22 de este mes en Microteatro Santo Domingo.

"Han sido unos días difíciles y dolorosos. Gracias por entender y espero verlos pronto", confesó la joven que este lunes cumple sus primeros 25 años de vida.

"Lamento mucho los inconvenientes que esto pueda ocasionar y espero estar pronto de vuelta para disfrutar juntos. Pero, por el momento, les pido que se comuniquen con @microteatro", continuó en un comunicado.

Ferry invitó a sus seguidores a disfrutar de los monólogos de sus compañeras, quienes seguirán presentándose.

En 2022, y después de haber participado en seis audiciones, la actriz dominicana Paula Ferry entró a formar parte de la tercera temporada de la famosa serie de Nickelodeon, "Are You Afraid of the Dark?", conocida para Latinoamérica "¿Le temes a la oscuridad?", que estrenó el 30 de julio de ese año en las plataformas de Nickelodeon y Paramount+ a las 7:00 pm.

La buena noticia abarcaba además que la filmación se realizó en Pinewood-Indomina Studios, localizados en Juan Dolio, al este de la capital dominicana, locación que se ha convertido en un atractivo de primacía para las filmaciones cinematográficas internacionales. En el serial también participaron las actrices dominicanas Sofía Reyes y Camila Issa.

Paula Ferry se inició en la actuación a los cuatro años de edad y había confesado en una pasada entrevista su anhelo de ser parte de una serie de Nickelodeon, sin imaginar que los castings que hizo fueron para el famoso canal de televisión.