El filme belga "Close" gana el Premio del Público Lux al que optaba también "Alcarrás"

La película belga "Close", un relato de la amistad entre dos chicos adolescentes que aborda temas como el duelo, el sentimiento de culpa y la pérdida de la inocencia, obtuvo hoy el Premio del Público LUX que organizan el Parlamento Europeo y la Academia de Cine Europea y en el que ha quedado finalista "Alcarrás", de Carla Simón.

En una ceremonia organizada en el hemiciclo del Parlamento Europeo en Bruselas, el director de la película, Lukas Dhont, agradeció brevemente el apoyo a las más de 500 proyecciones de su película en toda Europa y tuvo un recuerdo especial para las que fueron boicoteadas en Bulgaria por protestas por su temática con referencias al colectivo LGTBIQ.

"Hemos pensado en la audiencia búlgara que trató de ver la película y no pudo. Quiénes son, qué aspecto tienen, cómo se sienten al estar en un país europeo en el que ver una película sobre la ternura masculina de repente no es seguro", dijo Dhont.

"A toda nuestra audiencia y a los niños que merecen ver historias que les representen, estamos con vosotros, pensamos en vosotros, tenemos esperanza y orgullo", dijo el cineasta belga seguido por un atronador aplauso del público.

La película sigue la amistad de Léo (Eden Dambrine) y Rémi (Gustave De Waele), dos jóvenes de 13 años en la Bélgica rural que van a la misma clase y pasan tanto tiempo el uno en la casa del otro que sus madres los tratan como hijos a ambos. Su estrecha relación, sin embargo, se pone a prueba cuando las chicas de la clase les preguntan si son pareja.

En conversación con EFE, Dhont subrayó que "Close" es en muchos sentidos "una película sobre ser joven", sobre "una edad frágil en la que a veces no éramos cautos porque no conocíamos aún el impacto de nuestras acciones e hicimos cosas que llevamos con nosotros (como adultos) y que no podemos confrontar".

En una Europa en la que países como Polonia crean "zonas libres de LGTBIQ", Hungría prohíbe hablar de homosexualidad en las escuelas e Italia prohíbe a las parejas homosexuales inscribir a sus hijos en el registro civil, Dhont confió en que los europeos "actúen contra ello" y aseguren que los valores europeos "se protegen a toda costa"

"Cuando veo que mi sobrino de siete años se pinta las uñas y le da igual, tengo esperanza en que la generación joven podrá hacer lo que quiera y desarrollar su identidad como quiera, sin tener que responder a etiquetas o códigos que intentan limitar la expresión de su personalidad. Eso es algo que quiero proteger", afirmó.