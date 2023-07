Eduardo Verástegui pausa su entrevista con Jorge Ramos para rezar por el periodista

El actor Eduardo Verástegui profesa la religión católica, mientras el comunicador Jorge Ramos ha hecho público en más de una ocasión que no cree en Dios. Ellos se sentaron frente a frente en ua entrevista que ha dado mucho de qué hablar.

Durante la noche del 3 de julio, en medio de su respuesta sobre si buscaría contender en las elección para elegir al próximo presidente de México, el hoy productor de cine puso pausa a su comentario para rezar por el periodista.

Verástegui acudió al programa Al punto (Univision) conducido por Ramos, para charlar sobre su nueva película "El sonido de la libertad", una producción que se estrenó este 4 de junio en Estados Unidos y en la que se aborda el tema de trata de niñas y niños en la región Sur de América.

Tras abordar como fue el rodaje del film, y una vez que se abrió la oportunidad, el entrevistador se aventuró a cuestionar a Eduardo Verástegui sobre aspiraciones presidenciales.

Al respecto, el productor adelantó que "lo está evaluando", sin embargo, aún no tiene una respuesta concreta. Fue entonces, cuando, en medio de la formulación de una idea, el también productor mexicano se dirigió a Jorge Ramos y dijo: "Yo sé que tú no crees en Dios, me lo has dicho".

Fue entonces cuando el rumbo de la entrevista tomó por sorpresa al periodista, quien no tardo en contestar a su invitado: "Soy agnóstico, quisiera tener la certeza pero no la tengo y quisiera tener tu fe pero no la tengo".

Apena terminó su frase, Eduardo comenzó a rezar para pedir por Jorge Ramos, su familia y su equipo de trabajo.

"Manifiéstate en él que es un hombre bueno, Jorge es un hombre bueno, no quiero pensar en lo que haría si tú estuvieras en su corazón y él te deja entrar", dijo Verástegui, para luego pedir una disculpa.

Finalmente, y cómo reseña Infoabe, el famoso prometió al periodista que en caso de decidir participar en los próximos comicios electorales, él seria de los primeros en saberlo.

Leer más Video | Maluma abandona entrevista en vivo en Qatar tras incómoda pregunta