Actores e influencers llenan de rosa la premier de "Barbie" en Caribbean Cinemas de Downtown Center

Los actores e influencers acudieron en masa a la premier de "Barbie" que se realizó hoy en Caribbean Cinemas de Downtown Center.

El estreno llenó tres salas previo al debut oficial en el mundo este jueves 20 de julio.

Margot Robbie (Barbie) y Ryan Gosling (Ken) protagonizan el filme que promete ser uno de los grandes títulos del año.

Desde la primera planta de la plaza comercial, todo el ambiente era rosa y Barbie, con una alfombra rosada, la caja de muñecas de tamaño humano hasta los personajes de la película para fotografías fueron parte del montaje antes de subir a la sala para ser los primeros espectadores de la esperada producción.

Zumaya Cordero, directora de Operaciones de Caribbean Cinemas, valoró la efervescencia que ha causado la cinta en las salas locales con una cifra importante de boletas agotadas en preventa.

"Estamos muy contentos, hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo en crear este furor alrededor del estreno de la película y yo creo que logramos el cometido", dijo a Diario Libre.

De igual forma, Marianna Vargas Gurilieva, directora de la Dgcine, mostró su felicidad "porque volvamos a las salas de cine", no solo con Barbie, sino con importantes producciones dominicanas.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/20/sala-de-cine-llena-barbie-f6b9fb3e.jpg Las salas de cine llenas en la premier de "Barbie". (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/20/zumaya-cordero-barbie-8d47c222.jpg Zumaya Cordero, directora de Operaciones de Caribbean Cinemas. (KEVIN RIVAS)

Entre los famosos estuvieron los comunicadores Karen Yapoort, Brea Frank, Nelfa Núñez, Isaura Taveras, Pamela Almonte, así como la actrices Fidia Peralta, Ángela Bernal, el influencer Carlos Montesquieu, las candidatas al Miss República Dominicana Universo Miss Santo Domingo Oeste, Miss San Cristóbal, la coach fitness Haidy Cruz y su hija Sophia.

Además de la diseñadora Gianina Azar, la psicóloga y empresaria Alis Custodio, entre otros invitados vestidos a tono con el "Mundo de Barbie" o "Barbie Land".

No faltaron los looks alocados y los que emularon ser gente fitness de los años 80 con colores fosforescente, pero la propuesta se presta para eso.

Más de Barbie

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/20/barbie-critica-8058f6e5.jpeg La película promete ser una de las más taquilleras. (FUENTE EXTERNA)

La sinopsis de "Barbie" narra la historia de la popular muñeca que vive en un mundo color rosa lleno de diversión y alegría. Sin embargo, un día comienza a cuestionar su mundo perfecto y emprende un viaje a la ciudad de Los Ángeles junto a Ken para aprender a vivir en el mundo real y encontrar la felicidad en él.

La clasificación otorgada a "Barbie" es PG-13, lo que significa que no es recomendada para menores de 13 años. Si los niños desean verla, deben hacerlo en compañía de sus padres. Esta clasificación fue asignada por la Motion Picture Association (MPA) debido al contenido que incluye escenas de violencia, sensualidad, desnudez, lenguaje agresivo y referencias sexuales.

Según explicó la MPA, las películas clasificadas como PG-13 contienen elementos que pueden no ser apropiados para menores.

"Barbie" contó con un presupuesto de 100 millones de dólares para materializar una obra que continúa el legado de hasta una treintena de versiones audiovisuales de la famosa muñeca de Mattel, que fue animada por primera vez en el especial para televisión "Barbie and the Rockers: Out of This World" de 1987.