Diez películas que vale la pena ver durante el Día de los Padres

Puede ser drama, comedia, acción, aventura y hasta crimen, de alguna forma u otra, papá se las ingenia para robarse el protagonismo, un detalle que es obvio en muchas obras cinematográficas sin importar cuál sea su género. Por eso, aquí hemos recopilado una selección de diez películas ideales para ver durante el Día de los Padres.

To kill a Mockingbird (1962)

Esta película dirigida por Robert Mulligan, y basada en la novela homónima de 1960 de la escritora Harper Lee, cuenta la historia de Atticus Finch (Gregory Peck), un abogado que decide defender a un hombre negro (Brock Peters) acusado injustamente de violar a una pobre mujer blanca. La gente fanática del pueblo preferiría linchar al acusado antes que juzgarlo, y le hacen la vida imposible al abogado, a su hija Scout (Mary Badham) y a su hijo Jem (Philip Alford). Mientras Atticus investiga el caso, sus curiosos hijos aprenden una dura e inolvidable lección de justicia, moralidad y prejuicio, parte de la cual requiere superar el miedo a su misterioso vecino Boo Radley (Robert Duvall).

La vida es bella (1997)

La historia de este filme escrito, dirigido y protagonizado por Roberto Benigni se desarrolla en la Italia de la década de 1930. Aquí conocemos a Guido Orefice (Roberto Benigni), un despreocupado camarero judío que comienza una vida de cuento de hadas cortejando y casándose con Dora (Nicoletta Braschi), una mujer encantadora de una ciudad cercana. Guido y su esposa tienen un hijo llamado Giosué (Giorgio Cantariniy) y viven felices juntos hasta la ocupación de Italia por las fuerzas alemanas. En un intento por mantener unida a su familia y ayudar a su hijo a sobrevivir los horrores de un campo de concentración judío, Guido imagina que el Holocausto es un juego y que el gran premio por ganar es un tanque.

Big Fish (2003)

Esta película fue dirigida por Tim Burton y está basada en la novela "Big Fish: A Novel of Mythic Proportions" de Daniel Wallace. Aquí el periodista Will Bloom (Billy Crudup) regresa a su ciudad natal al enterarse de que su padre, Edward Bloom (Ewan McGregor/Albert Finney), padece de una enfermedad terminal y quiere estar a su lado en sus últimos momentos. Una vez más Will se verá obligado a escuchar las interminables historias de su padre sobre las aventuras que vivió en su juventud. Aunque en esta ocasión Will se pregunta si podrá reconciliar estas fantasías con la vida real para conocer mejor a Edward y también llegar a una nueva comprensión de sí mismo.

Kramer vs Kramer (1979)

En este drama dirigido por Robert Benton, la obediente esposa y madre Joanna (Meryl Streep) decide abandonar a su esposo Ted (Dustin Hoffman), un arrogante ejecutivo de publicidad, pero cuando se marcha también lo deja con la responsabilidad de cuidar a su pequeño hijo, Billy (Justin Henry). La situación resulta especialmente difícil para el padre adicto al trabajo, ya que nunca se ha ocupado realmente del niño y, en realidad, apenas lo conoce. Las cosas son difíciles al principio, pero a medida que los dos se acostumbran a la vida sin Joanna la relación entre padre e hijo finalmente empieza a crecer. Todo se complica cuando Ted pierde su trabajo por dedicarle más tiempo a Billy y Joanna regresa para recuperar a su hijo.

The Royal Tenenbaums (2001)

Esta comedia dramática dirigida por Wes Anderson y coescrita con Owen Wilson, cuenta la historia de Royal Tenenbaum (Gene Hackman), el excéntrico patriarca de una familia adinerada que un día decide fingir un grave caso de cáncer de estómago para tratar de unificar de nuevo a su familia disfuncional tras 17 años de separación. Royal alega que le quedan tan solo seis semanas de vida con la intención de recuperar a sus tres hijos y a su esposa, de la cual se separó hace años y que está a punto de casarse.

The Pursuit of Happyness (2006)

En este drama dirigido por Gabriele Muccino y basado en la vida de Chris Gardner, veremos la historia Chris Gardner (Will Smith), un hombre que lucha por mantener su familia a flote hasta que es abandonado por su esposa Linda (Thandie Newton) y luego él y su hijo Christopher (Jaden Smith) son desalojados de su apartamento y obligados a dormir en refugios, estaciones de autobús, baños o donde sea que puedan encontrar refugio para pasar la noche. A pesar de sus problemas, Chris continúa siendo un padre afectuoso y continúa luchando por conseguir una vida mejor para él y su hijo.

Beginners (2010)

En esta comedia romántica escrita y dirigida por Mike Mills conocemos a Oliver (Ewan McGregor), un artista gráfico cuyo mundo se ve sacudido cuando se entera de que Hal (Christopher Plummer), su padre de 75 años, que recién ha salido del clóset, tiene un cáncer terminal. Es en este momento de caos y dolor que empieza una historia de amor con Anna (Mélanie Laurent), una excéntrica actriz francesa que también tiene una compleja relación con su padre. Esta nueva relación se topa con varios obstáculos y tanto Oliver como Anna deben de enfrentar los sentimientos no resueltos de sus pasados si quieren permanecer juntos.

Taken (2008)

Esta película de acción, dirigida por Pierre Morel, fue escrita y coproducida por Luc Besson y nos presenta a Bryan Mills (Liam Neeson), un exespía y agente especial que ha abandonado su antigua profesión para fortalecer su relación con Kim (Maggie Grace), su hija de 17 años. Todo se complica el día que Kim es secuestrada en París y ahora Mills está dispuesto a encontrarla a toda costa. Confiando en sus habilidades especiales, él rastrea a la pandilla que la secuestró e inicia una sangrienta guerra para llevarlos ante la justicia y rescatar a su hija.

National Lampoon´s Vacation (1983)

En esta clásica comedia dirigida por Harold Ramis vemos las extrañas desventuras de la familia estadounidense Griswold, el padre Clark (Chevy Chase), la madre Ellen (Beverly D'Angelo), el hijo Rusty (Anthony Michael Hall) y la hija Audrey (Dana Barron). Clark ha decidido que ha llegado la hora de que amontonar a toda la familia en un automóvil para emprender un viaje de carretera hasta su parque de diversiones favorito, Walley World. El resultado es una desastrosa travesía llena de desventuras y en la que todo sale mal, pero Clark está decidido a no rendirse y está dispuesto a hacer lo que sea para que su familia tenga las vacaciones perfectas.

The Godfather (1972)

Esta épica historia de la mafia, dirigida por Francis Ford Coppola, es considerada una de las películas más influyentes en la historia del cine y también cuenta con uno de los padres más famosos de la gran pantalla. Vito Corleone (Marlon Brando) es la cabeza de una familia exitosa y muy unida cuyo negocio es el crimen organizado, pero cuando se niega a involucrarse en los lucrativos negocios de las drogas se desata una guerra con las familias de la mafia y ahora su vida corre peligro. Esta situación obliga a Michael (Al Pacino), el hijo menor de Vito, a que tome cartas en el asunto y se convierta en un nuevo padrino despiadado y calculador.