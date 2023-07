Este es el listado de las películas de la 80 edición del Festival de Venecia

Listado de las películas que se estrenarán en la 80ª edición del Festival de Venecia, que transcurrirá entre el 30 de agosto y el 9 de septiembre, según anunció este martes el director del certamen, Alberto Barbera, en rueda de prensa.

Competición Oficial:

-- "Comandante", de Edoardo de Angelis (Filme de apertura).

-- "Bastarden", de Niolaj Arcel.

-- "Dogman", de Luc Besson.

-- "La Bete", de Bertrand Bonello.

-- "Hors-Saison", de Stéphane Brizé.

-- "Enea", de Pietro Castellitto.

-- "Maestro", de Bradley Cooper.

-- "Priscilla", de Sofia Coppola.

-- "Finalmente l'alba", de Saverio Costanzo.

-- "Lubo", de Giorgio Diritti.

-- "Origin", de Ava Duvernay.

-- "The Killer", de David Fincher.

-- "Memory", de Michel Franco.

-- "Io capitano", de Matteo Garrone.

-- "Evil does not exist", de Ryusuke Hamaguchi.

-- "The Green border", de Agnieszka Holland.

-- "Die theorie von allem", de Timm Kroger.

-- "Poor things", de Yorgos Lanthimos.

-- "El Conde", de Pablo Larraín.

-- "Ferrari", de Michael Mann.

-- "Adagio", Stefano Sollima.

-- "Woman of", de Malgorzata Szumowska y Michal Englert.

-- "Holly", de Fien Troch.

Fuera de Concurso No Ficción:

-- "Amor", de Virginia Eleuteri Serpieri.

-- "Frente a Guernica" (Versión integral", dee Yrvand Gianikian y Angela Ricci Lucchi.

-- "Hollywoodgate", de Ibrahim Nashat.

-- "Ryuichi Sakamoto - Opus", de Neo Sora.

-- "Enzo Jannacci. Vengo anch'io", de Giorgio Verdelli.

-- "Menus Plaisirs - Les Troisgros", de Freederick Wiseman.

Fuera de Concurso Ficción:

-- "La sociedad de la nieve", de JA Bayona (Filme de clausura).

-- "Coup de chance", de Woody Allen.

-- "The wonderful story of Heenry Sugar", de Wes Anderson.

-- "The penitent", de Luca Barbareschi.

-- "L'ordine del tempo", de Liliana Cavani.

-- "Vivants", de Alix Delaporte.

-- "Daaaaaali!", de Quentin Dupeux.

-- "The caine mutiny court - martial", de William Friedkin.

-- "Making of", de Cedric Kahn.

-- "Aggro dr1ft", de Harmony Korine.

-- "Hit man", de Richard Linklater.

-- "The Palace", de Roman Polanski.

-- "Snow Leopard", de Pema Tseden.

Horizontes:

-- "A cielo abierto", de Mariana y Santiago Arriaga.

-- "EEl Paraíso", de Enrico Maria Artale.

-- "Behind the mountains", de Mohamed Ben Attia.

-- "The red suitcase", de Fidel Dvkota.

-- "Tatamo", de Guy Nattiv y Zar Amir Ebrahimi.

-- "Paradise is burning", de Mika Gustafson.

-- "The Featherweight", de Robert Kolodny.

-- "Invelle", de Simone Massi.

-- "Hsitation wound", de Sleman Nacar.

-- "Heartlss", de Nara Normande Tiao.

-- "Una strminata domenica", de Alain Parroni.

-- "City of wind", de Lkhagvadulam Purev-Ochir.

-- "Explanation for everything", de Gábor Reisz.

-- "Gasoline rainbow", de Bill y Turner Ross.

-- "En attendant la nuit", de Céline Rouzet.

-- "Housekeeping for beginners", de Goran Stolevski.

-- "Shadoy od fire", d Shinya Tsukamoto.

-- "Dormitory", de Nehir Tuna.

Horizontes Extra:

-- "Bota Jone", de Luana Bairami.

-- "Forever forever", de Anna Buryachkova.

-- "El rapto", de Daniela Goggi.

-- "Day of the fight", de Jack Houston.

-- "In the island of saints and sinners", de Robert Lorenz.

-- "Felicità", de Micaela Ramazzotti.

-- "Pet shop boys", de Olmo Schnabel.

-- "Stolen", de Karan Tejpal.

-- "L'Homme d'argile", de Anais Tellenne.